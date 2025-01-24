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新制上路旅客索備品作法不一 花蓮旅宿憂心收費招差評

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
中央2025年新規要求旅宿業不得主動提供一次性備品，花蓮旅宿房備品盒已清空，不再提供。記者王燕華／攝影
中央2025年新規要求旅宿業不得主動提供一次性備品，花蓮旅宿房備品盒已清空，不再提供。記者王燕華／攝影

台灣旅宿業今年元旦起新制上路，不能主動提供小瓶裝洗髮乳、沐浴乳等一次性備品，業者違規最高恐罰6000元。花蓮旅宿業者發現，因法規沒有明確規定，業界作法不一，有人收費，有人免費，若不是免費就可能招來負評，相當困擾。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾說，業者都配合規定不主動提供一次性備品，若住房客索取，有些採免費提供，但也有業者支持政策，也希望減碳，酌收費用，但發現，有些旅客來花蓮遊玩天數較長，入住不同民宿，對於收費民宿，就算只收10元、20元，「奇摩子」不佳仍給出差評。

「有比較就有傷害」，游姓民宿業者說，新法並未限定免費或付費提供，有模糊空間，若有明確規定，大家都採同一個方式，較不會造成困擾。

花蓮旅館商業同業公會節能減碳走得很早，2023年5月起共同推動房間內不放置一次性備品，可在櫃檯取用；今年元旦新制上路後，100多家會員旅館面對房客索取備品有3種因應方式，一是直接提供、一是付費提供一次性備品，也有旅館付費提供可用較久如家庭使用的大條牙膏等備品。

花蓮旅館公會理事長張琄菡說，已向會員旅館宣導，若採付費方式要比照市面價格，避免引起爭議。目前會員旅館付費的一次性備品單品項約在2、30元，整套兩人份備品約100元，基本上都是正常的市售價格區間，且官網、訂房平台都會主動提醒客人，目前還沒有會員旅館接到投訴電話。

中央2025年新規要求旅宿業不得主動提供一次性備品，花蓮旅宿若遇到房客索取，部分免費、部分酌收費用提供；圖為一次性備品示意圖。本報系資料照。
中央2025年新規要求旅宿業不得主動提供一次性備品，花蓮旅宿若遇到房客索取，部分免費、部分酌收費用提供；圖為一次性備品示意圖。本報系資料照。

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