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不提供備品遭抹黑 旅宿業：環境部拍片不如發標語

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
為加大減塑力道，今年起旅宿業將不再主動提供一次性備品，旅客若有需要可至櫃台索取。示意圖。聯合報系資料照
為加大減塑力道，今年起旅宿業將不再主動提供一次性備品，旅客若有需要可至櫃台索取。示意圖。聯合報系資料照

2025年元旦起，旅宿業者不得主動提供一次性備品，引起不少反彈。旅宿業者坦言，中央在向民眾宣傳力道不足，無奈遭民眾貼上變相漲價的標籤，更擔心地方淨零碳排更嚴格的自治條例，恐使業者、住宿者更加混亂。

台北市旅館公會理事長趙一任說，現行的政策是旅宿業者不主動提供備品，但是客人需要的話可以採收費或者免費，其實這些背後都是成本，「備品需要重新包裝、也增加櫃檯溝通人力作業成本；以往大量採購備品能降低成本，現在小量購買，價格提升，也是成本。」

趙一任表示，政策施行之前，業者就有反映政府的推廣力道不足，「當然環保意識是正向的事，但很多人誤以為減塑是旅宿業者規定，甚至有網紅發言，引導成業者變相漲價。」業者反而有點像是被霸凌抹黑狀況，尤其旅宿業者仰賴網路評價，只要有一顆星或者負評，勢必會拉低整體分數。

趙一任呼籲，政府的宣傳力道要做足，不能說只有單純下令政策，減少一次性備品相關的文宣品、客房標語等卻要旅宿業者自己來製作，這些也徒增業者成本。「環境部長現在拍IG、FB或者發澄清稿，不如直接放標語去述說政策還比較清楚明瞭。」

此外，趙一任擔心，現在是中央推行政策，日後地方政府也有可能會在淨零碳排上有不同限制，而縣市政府的法規只會更趨嚴格，「假設如果台北市、台中市不同，一來外國人會有疑慮，二來國旅的遊客也會相互比較，再者，飯店是連鎖業的話，人員調動上面也會造成困擾。」

旅宿業者也透露，雖然政策方向是符合國際趨勢，業者們也贊成，但是宣導方面不足，「包含有些旅宿休息兩小時，也要向消費者多收一百元？如果櫃檯忘了問到時候再來拿要不要收費？」

業者說，即使提供或販售備品，市府也希望備品是希望民眾能帶回家、能多次使用，「這樣勢必備品價格會往上。」業者只能盡量配合，其實很多聲音都是消費者傳出，希望政府一定要做足宣傳。

不過，君品酒店說，在2020年起不主動提供備品，將瓶裝水改為玻璃瓶，並裝設義大利進口氣泡水飲用水機器，到了2022年7月開始則是將一次性的備品，如刮鬍刀、牙膏牙刷、浴帽等取消，同時將沐浴用品改以罐裝，並且在顧客入住前寄信提醒自備。

君品酒店說，初期轉型時會花費汰換成本，也會有顧客詢問覺得不方便等，但是集團會詳盡說明永續的理念，一年更減少了32萬個寶特瓶，近年顧客也理解集團的理念，甚至也有認同環境永續選擇入住。因此對於政策推行上已做足準備。

標語 櫃檯 酒店

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