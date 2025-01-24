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過年前高麗菜、青花菜價跌 豬肉漲價...口袋要更深

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
去年底風災多高麗菜1顆逾百元，隨著產量大增，過年前高麗菜價格下跌，每顆50元，冬季大宗蔬菜青花菜也下跌，每顆20至25元，嘉義市東市場及南田市場菜販叫賣，菜便宜。記者魯永明／攝影
去年底風災多高麗菜1顆逾百元，隨著產量大增，過年前高麗菜價格下跌，每顆50元，冬季大宗蔬菜青花菜也下跌，每顆20至25元，嘉義市東市場及南田市場菜販叫賣，菜便宜。記者魯永明／攝影

去年底風災多高麗菜1顆逾百元，隨著產量大增，過年前高麗菜價格下跌，每顆50元，冬季大宗蔬菜青花菜也下跌，每顆20至25元，嘉義市東市場及南田市場菜販叫賣，菜便宜，但豬肉價格、魚貨及水果等上漲，讓婆婆媽媽感嘆，萬物齊漲，過年口袋要深。

農糧署官網顯示，台北果菜批發市場過年前，蔬菜交易均價每公斤42.5元，近期都在40到43元，低於45元以上的偏高價位。葉菜類交易均價多在30到33元左右，也低於35元以上的偏高價位。

嘉市傳統市場東市場、共和市場及南田市場，年過採買年貨人潮不斷，攤商備貨充足，「菜王」高麗菜以及冬季大宗蔬菜青花菜價格都下跌，讓婆婆媽媽鬆了一口氣，但應景當季的水果棗子、小番茄、茂谷柑等價格比去年高，又豬肉等肉類漲價，仍讓婆婆媽媽吃不消。

陳姓婦人說，雖然蔬菜價格下跌，但肉類、魚貨、水果都漲價，過年支出還是增加，水果改買進口蘋果、梨等；農糧署說，過年前高麗菜交易均價每公斤多在20多元，量價回穩，短期葉菜也有數樣回到每公斤10幾元、20幾元，春節前蔬菜供應趨向平價，且供應無虞。

豬肉需求量大，過年前毛豬拍賣價格直逼百元大關、接近歷史高點，超過農業部設定95元綠燈區。傳統市場攤商質疑肉品加工廠操控價格，造成攤商成本上漲，消費者增加支出；農業部擬請台糖釋出豬隻，平抑豬價，嘉市肉品市場說，年節休市前豬肉需求大，豬源少價格高，與去年同期相差不多。

東市場、共和市場攤商說，毛豬拍賣價格直逼百元大關，溫體肉零售成本提高，有的攤商自行吸收成本不漲，利潤未增加，台糖目前養豬量減少，釋出豬隻平抑豬價效果有限。

去年底風災多高麗菜1顆逾百元，隨著產量大增，過年前高麗菜價格下跌，每顆50元，冬季大宗蔬菜青花菜也下跌，每顆20至25元，嘉義市東市場及南田市場菜販叫賣，菜便宜。記者魯永明／攝影
去年底風災多高麗菜1顆逾百元，隨著產量大增，過年前高麗菜價格下跌，每顆50元，冬季大宗蔬菜青花菜也下跌，每顆20至25元，嘉義市東市場及南田市場菜販叫賣，菜便宜。記者魯永明／攝影

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