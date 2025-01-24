春節連假2波冷空氣接力 賈新興指這時段恐出現4度低溫

春節連假明天開始，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書和YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天桃園以北及宜花有局部短暫雨，台東及竹苗以南山區亦有零星短暫雨。周日桃園以北及宜花有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及台東亦有零星短暫雨。

賈新興說，下周一小年夜至下周三大年初一，有受強烈大陸冷氣團影響的機率，其中，下周一，新竹以北及宜花有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及台東亦有零星短暫雨。下周二除夕至下周六初四，各地天氣晴朗，午後花東山區轉多雲。2月2日清晨，嘉義以北有零星短暫雨，傍晚起，新竹以北及宜蘭轉有局部短暫雨，南投及台東亦有零星短暫雨。2月3日有受大陸冷氣團影響的機率，桃園以北及宜花有局部短暫雨，午後台中以南及台東有零星短暫雨。

賈新興表示，周日晚上至下周一清晨，合歡山有降雪的機率。預估下周一深夜至下周二清晨，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應雙重影響下，苗栗以北空曠區有出現4至6度的低溫。台北氣象站預估，有出現10.2至11.2度的低溫。

短期氣候預測顯示，2月宜蘭降雨仍略偏多。賈新興表示，氣溫方面，自下周一起至2月上旬，氣溫仍以正常至略偏冷的機率較高，之後氣溫略回暖，以正常至略偏暖的機率較高 。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。