快訊

暴力的必要性？大英帝國面對的華裔反抗

懶到不行！3大星座LINE最愛「已讀不回」射手怕浪費時間、第一名回貼圖不錯了

將過春節假期…新憲訴法明生效 憲法法庭今是否裁定受矚目　

春節連假2波冷空氣接力 賈新興指這時段恐出現4度低溫

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
下周一小年夜至下周三大年初一，有受強烈大陸冷氣團影響的機率。本報資料照片
下周一小年夜至下周三大年初一，有受強烈大陸冷氣團影響的機率。本報資料照片

春節連假明天開始，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書和YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天桃園以北及宜花有局部短暫雨，台東及竹苗以南山區亦有零星短暫雨。周日桃園以北及宜花有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及台東亦有零星短暫雨。

賈新興說，下周一小年夜至下周三大年初一，有受強烈大陸冷氣團影響的機率，其中，下周一，新竹以北及宜花有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及台東亦有零星短暫雨。下周二除夕至下周六初四，各地天氣晴朗，午後花東山區轉多雲。2月2日清晨，嘉義以北有零星短暫雨，傍晚起，新竹以北及宜蘭轉有局部短暫雨，南投及台東亦有零星短暫雨。2月3日有受大陸冷氣團影響的機率，桃園以北及宜花有局部短暫雨，午後台中以南及台東有零星短暫雨。

賈新興表示，周日晚上至下周一清晨，合歡山有降雪的機率。預估下周一深夜至下周二清晨，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應雙重影響下，苗栗以北空曠區有出現4至6度的低溫。台北氣象站預估，有出現10.2至11.2度的低溫。

短期氣候預測顯示，2月宜蘭降雨仍略偏多。賈新興表示，氣溫方面，自下周一起至2月上旬，氣溫仍以正常至略偏冷的機率較高，之後氣溫略回暖，以正常至略偏暖的機率較高 。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 台東 賈新興

延伸閱讀

強烈冷氣團全台急凍！這時段「冷空氣+輻射冷卻」將探4度低溫

冷空氣一波波 賈新興：下周氣溫都偏低 這2天還會更冷

冷空氣接力漸升級 賈新興： 下周五直逼強烈冷氣團等級

2024年全台氣候回顧 賈新興：1月熱到11月、3個侵台颱

相關新聞

春節連假2波冷空氣接力 賈新興指這時段恐出現4度低溫

春節連假明天開始，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書和YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」...

寒流亂春節連假 周日入夜急降溫 收假日恐再迎冷空氣

今天東北季風增強，有些水氣通過，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，北部、東半部天氣陰並有局部短暫雨機會，中部到台南目...

苗栗三灣9.7度今北微涼南微熱 吳德榮：春節迎寒流探5度以下低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空仍有鬆散的中低雲。昨...

首波寒流周日晚南下急凍到初一探8度低溫 初四再迎冷氣團

中央氣象署發布濃霧特報，今天北部地區及清晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，桃園已出現能見度不足200公尺的現象。

台灣也有「櫻花預報」網站 專家曝日月潭最佳賞櫻時間

各地賞櫻季陸續登場，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，中央氣象署與農業部農業試驗所共同合作櫻花預報網頁的更新，幫助...

過年前高麗菜、青花菜價跌 豬肉漲價...口袋要更深

去年底風災多高麗菜1顆逾百元，隨著產量大增，過年前高麗菜價格下跌，每顆50元，冬季大宗蔬菜青花菜也下跌，每顆20至25元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。