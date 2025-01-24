寒流亂春節連假 周日入夜急降溫 收假日恐再迎冷空氣

今天東北季風增強，有些水氣通過，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，北部、東半部天氣陰並有局部短暫雨機會，中部到台南目前雲量偏多，預估白天期間會減少、轉多雲天氣，有陽光露臉機會，更南端的高屏地區天氣相對穩定，晴時多雲。

周末兩天台灣附近持續受東北季風影響，歐宗學表示，北部、東半部天氣仍比較陰沉，而且水氣稍增多有短暫雨機會，迎風面的降雨會比較明顯、陰雨時間較長。中南部平地大致是晴到多雲天氣，山區附近也會有偏多的雲量及短暫雨。

氣溫方面，歐宗學表示，會有稍微降低的機會，但在北部地區才有比較明顯降溫的感受，預估在未來這幾天逐日都會稍降1至2度左右，周日在北部溼冷的感受就會比較明顯，中南部依然是日夜溫差大的型態。

周日晚起寒流就會逐漸南下，歐宗學表示，由於冷空氣南下時間剛好在晚間且速度快，預估下周一晨間的氣溫就會相當寒冷，北部、東北部普遍都在10度左右，配合陰雨天氣，白天高溫也僅有12度、溼冷的感受會非常明顯。中部晨間低溫也只有大約12度、白天高溫14至16度，南部及花東相對比較溫暖一些，白天還在15至20度。

歐宗學表示，下周一晚起到下周二水氣就會減少，冷空氣仍持續偏強，因此會轉為乾冷型態，要注意夜間的輻射冷卻降溫，預估台南以北、東北部地區都有10度以下的極端低溫發生機會。高屏地區、花東低溫也僅有12度左右，郊區或近山區也可能會出現更低溫的數字。轉乾冷以後低溫時間會比較侷限在早晚時段，預估下周二白天會回溫一些，雖然北部高溫仍然僅有14至15度，但至少在戶外有陽光時感受會比較溫暖。

後續下周三、周四大致都是維持類似的偏乾穩定環境，歐宗學表示，並有機會延續到下周五，冷空氣逐漸減弱，由於雲量偏少，夜間仍有明顯的輻射冷卻降溫，因此早晚依然寒冷，白天則會舒適許多，日夜溫差相當大。寒流影響期間適逢春節，南來北往或是出遊走春時務必都要注意氣溫變化，做好禦寒措施，使用電暖器設備也要注意用電安全。

歐宗學表示，下周六、下周日準備收假期間，預報會有鋒面系統通過台灣附近，後續東北季風增強，北部、東半部可能會有較大的天氣變化、再度轉陰雨型態，由於預報時間還有點久遠，確切的影響時間、程度，或是其他地區會不會也受影響仍有較大的不確定性，另外也要提醒這波東北季風也有機會帶來冷空氣南下，降溫幅度如何也需要在未來幾天追蹤觀察才能確定，連假期間還是要持續留意最新的天氣預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。