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小年夜至初一寒流籠罩 年初四大陸冷氣團再報到

中央社／ 台北24日電

春節9天連假明天啟動。交通部中央氣象署預報，27日小年夜到29日大年初一清晨，寒流籠罩台灣，北台灣低溫下探攝氏8度，初一白天寒流減弱，2月1日年初四又有大陸冷氣團報到。

氣象署表示，今天起至26日東北季風增強，北部、東北部天氣較涼，且水氣多易有雨。

氣象署預測，26日晚上寒流南下，27日小年夜至29日年初一清晨，寒流影響，各地天氣非常寒冷，北部及東北部低溫下探8度，年初一白天起寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍偏冷，日夜溫差大。

氣象署說，小年夜仍有些水氣影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；除夕及初一天氣轉乾冷，全台有陽光；30日年初二，各地天氣晴朗，白天高溫都可達20度以上，但輻射冷卻影響，早晚天氣偏冷，日夜溫差大；31日年初三仍是好天氣，早晚天氣較涼。

氣象署預報，2月1日年初四鋒面通過，天氣轉不穩定，又有一波大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨；2月2日年初五大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也冷，北部及東半部地區有局部短暫雨；不過，後期冷空氣、鋒面影響時間及程度仍有不確定性。

冷氣團 寒流

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