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旅宿業不提供備品…挨批恐衝擊觀光 學者：國人由奢入儉難

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
環境部力推源頭減量，今年起旅宿業不得主動提供一次性備品，外界憂衝擊國旅。圖為飯店房間示意圖。本報系資料照。
環境部力推源頭減量，今年起旅宿業不得主動提供一次性備品，外界憂衝擊國旅。圖為飯店房間示意圖。本報系資料照。

環境部力推源頭減量，今年起旅宿業不得主動提供一次性備品，外界憂衝擊國旅，北市甚至加嚴規範禁止提供，宣導期到年底，明年才正式上路開罰。學者蕭至惠認為，政府應讓「利他」政策轉變為國人「利己」觀念，但由奢入簡難，國人適應會有不短的陣痛期。

國立嘉義大學行銷管理研究所教授蕭至惠表示，國人已經習慣「旅館內什麼都有提供的套餐形式」，因此短期內，不管相關主管機關有無大力宣導，基於「由奢入簡難」的慣性，國人勢必有一段為期不短的陣痛期才能逐漸適應。

儘管如此，蕭至惠仍認同主管機關提倡「不供應一次性備品」作法、主張應該結合「環保永續愛地球，人人受益」觀念，雙管齊下並大力宣導不供應一次性備品，才能將此一看似完全「利他」的政策，讓國人轉變為「利己」的觀念，政府推動政策才有機會事半功倍，「一個立意再良善的政策，若無法獲得多數人支持，是很難走得長遠。」

蕭至惠建議，政府推動政策同時，宜在住宿房間內多加提供「可以多人接續共同使用的備品」，例如壁掛型沐浴乳、洗髮乳等物品，都是不違背「不提供一次性備品的原則」，又應是多數民眾可接受的方式。此外，旅館必須提供旅客可用「自費」方式取得所需物品的替代機制，藉此降低民眾反彈。

她說，政策若一直訴求利他，基於多數人希望「利己凌駕於利他」的觀念下，恐怕很難順利推動。現在全球推行減碳環保的概念，台灣應該配合及因應如此發展，此舉長期下來，有助於台灣對外整體觀光發展形象。

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