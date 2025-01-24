北市淨零自治條例比中央更嚴 旅宿業禁用一次性備品

中央2025年新規，要求觀光旅館業及旅館業不得主動提供一次性備品，首善之都的北市更是加嚴全面禁用，環保局即日起攜手觀傳局加強向業者宣導，預計7月22日開始稽查但不開罰，緩衝期至年底，違者明年元旦起最重可罰1萬元。

環境部新法規要求旅宿業者，將小於180毫升的小瓶裝洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等4種液態盥洗及保養用品，改用大瓶裝方式提供；不得於營業場所陳列梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽共6種個人衛生用品。

台北市淨零排放管理自治條例是全國第一部將2050淨零排放目標及城市轉型路徑入法的地方氣候自治法規，前天施行上路。

不過，第19條規定北市觀光旅館業及旅館業禁止提供一次性用品，包含基於提供消費者一次性使用目的而設計製成、且通常情形下不再經洗滌或收集後重複提供使用的梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽，環保局訂定7月22日才生效。

環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，北市與環境部的共同目的都是希望源頭減量，限制6個品項均相同，但有別於環境部，北市重點強調不使用一次性用品，若業者提供或販售可重複使用的用品則不在此限，盼減少台灣處理垃圾的負荷。

林鈺惠說，中央元旦起規範旅宿業者不主動提供一次性備品，業者仍會有一定的備品量，鑑於北市淨零自治條例1月22日甫上路，規範更加嚴格，因此半年時間讓業者去化，後續會再邀集業者召開法規說明會。7月22日起開始稽查北市618家旅宿業，優先輔導業者符合要求，即便違規仍不會開罰，再給予半年緩衝期至12月31日，循循善誘，讓業者完全去化備品量。

她指出，明年1月1日起，違者依該自治條例第52條處3000元以上、1萬以下罰鍰並限期改善。

林鈺惠表示，環保局2023年迄今已辦12場旅宿業者公聽會，另結合旅展等大型活動設攤，向民眾宣導，鼓勵自主自備個人衛生用品。即日起至年底會攜手觀傳局持續加強宣導，包含旅行社、旅宿業者，以及文宣、捷運站燈箱、大型活動設攤等多元宣導管道。「當愈來愈多人習慣自備，業者自然不必提供一次性用品。」