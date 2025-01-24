明起9天春節連假「逐日天氣預報曝」 小年夜至初一非常寒冷

春節9天假期即將到來，天氣風險公司表示，假期期間氣溫起伏大，冷空氣強度達到寒流等級，無論走春或返鄉，務必要注意保暖，農作物防寒措施也要提前準備。

天氣風險公司分析春節期間逐日天氣預報，春節首兩日的明天至周日東北季風影響，北台灣氣溫較涼。水氣較多，大台北、宜蘭降雨時間較長，桃竹苗、花東局部有雨，中南部則多雲。下周一小年夜寒流南下，全台氣溫明顯驟降，北部及東半部仍有降雨，高山地區可能出現降雪。

下周二除夕至下周三初一環境轉乾，早晚期間輻射冷卻作用，使得冷空氣強度達到最強，天氣穩定，適合外出走春。下周四初二至下周五初三氣溫回暖，不過初三鋒面通過，全台普遍有雨。下周六初四至2月2日初五冷空氣再度南下，北部、東半部有短暫雨，中南部以多雲到晴為主。

未來一季大氣配置，天氣風險公司表示，由於反聖嬰現象，西太平洋海溫偏高，預估2至4月南方對流活動仍較活躍。一旦南方水氣北上，台灣地區可能出現降雨。不過在氣候角度上較難預報南方水氣，而是需要倚賴短期天氣預測。反觀上游，在2至4月降雨預報華南一帶偏乾，預估春季鋒面影響偏弱，降雨正常偏少。

天氣風險公司表示，短期降雨預報顯示，春節後的第1周，乾冷空氣接續南下，仍以迎風面降雨機會高，中南部天氣穩定；第2周則是冷空氣會有所減弱，因此需要多留意南邊水氣北上情形，中南部有機會轉為不穩定天氣。

溫度展望，天氣風險公司表示，台北測站入冬以來尚未出現極端低溫，目前最低溫11度、尚未達寒流等級，但低溫持續時間較長，預估2至3月溫度波動明顯。春節期間，南北溫差明顯，尾端的冷空氣影響時間也較長。返鄉或出遊時務必攜帶禦寒衣物，注意天氣變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。