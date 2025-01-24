台灣也有「櫻花預報」網站 專家曝日月潭最佳賞櫻時間

各地賞櫻季陸續登場，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，中央氣象署與農業部農業試驗所共同合作櫻花預報網頁的更新，幫助民眾掌握開花的最新動態，可至櫻花預報網站查詢，櫻花花期預報網頁資料每天的下午2時30分前更新。

櫻花的開花時間和氣溫大有關係，氣象署表示，在寒冷的冬季，櫻花處於休眠期，這期間櫻花的生長和代謝活動會大幅減慢，處於一種休止狀態。而當櫻花長出花芽（苞）後，則需要溫暖的氣溫（積暖）來促進開花，打破休眠是指在經歷了足夠的低溫後（積冷），櫻花從休眠狀態中醒來，開始進入生長階段的過程。

氣象署表示，今年南投八重櫻花已在1月中打破休眠，預計2月上旬開花，盛開期將持續約2至3周，是出遊賞花的好時機。櫻花盛開期，建議避開人車高峰時段，享受更美好的賞花體驗。