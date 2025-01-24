快訊

高雄兄弟鳳山水庫釣魚 今凌晨駕車返家衝下山坡...哥哥不治

台灣也有「櫻花預報」網站 專家曝日月潭最佳賞櫻時間

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
南投八重櫻花已在1月中打破休眠，預計2月上旬開花，盛開期將持續約2至3周。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
南投八重櫻花已在1月中打破休眠，預計2月上旬開花，盛開期將持續約2至3周。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

各地賞櫻季陸續登場，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，中央氣象署與農業部農業試驗所共同合作櫻花預報網頁的更新，幫助民眾掌握開花的最新動態，可至櫻花預報網站查詢，櫻花花期預報網頁資料每天的下午2時30分前更新。

櫻花的開花時間和氣溫大有關係，氣象署表示，在寒冷的冬季，櫻花處於休眠期，這期間櫻花的生長和代謝活動會大幅減慢，處於一種休止狀態。而當櫻花長出花芽（苞）後，則需要溫暖的氣溫（積暖）來促進開花，打破休眠是指在經歷了足夠的低溫後（積冷），櫻花從休眠狀態中醒來，開始進入生長階段的過程。

氣象署表示，今年南投八重櫻花已在1月中打破休眠，預計2月上旬開花，盛開期將持續約2至3周，是出遊賞花的好時機。櫻花盛開期，建議避開人車高峰時段，享受更美好的賞花體驗。

櫻花 氣象署

延伸閱讀

富士櫻粉嫩亮相 新北汐止長青里長伯家有日式風

首次聯名迪士尼公主！ 2025「陽明山花季」精彩揭幕 「4大迪士尼公主打卡、5草山館場集章」追爆櫻花抽好禮

200株櫻花陸續見客 新北汐止文化櫻花季1/24登場

櫻花控看過來！ 旅天下帶你解鎖「5大日韓賞櫻秘境」

相關新聞

去年老虐2萬件 年節家暴高峰

子女們每月撫養費金額不同，一名老人家當眾責罵了孝親費較少的孩子，卻在除夕團圓時爆發激烈衝突，亂砸東西，引發家暴事件。衛福...

苗栗三灣9.7度今北微涼南微熱 吳德榮：春節迎寒流探5度以下低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空仍有鬆散的中低雲。昨...

首波寒流周日晚南下急凍到初一探8度低溫 初四再迎冷氣團

中央氣象署發布濃霧特報，今天北部地區及清晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，桃園已出現能見度不足200公尺的現象。

台鐵烏日段高架 交長允諾快速做

高鐵台中站運量飽和，周邊常大塞車，地方憂心緊鄰的高鐵娛樂城營運後，交通恐癱瘓。藍綠立委爭取台鐵烏日段高架化趕快做，要求中...

台灣也有「櫻花預報」網站 專家曝日月潭最佳賞櫻時間

各地賞櫻季陸續登場，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，中央氣象署與農業部農業試驗所共同合作櫻花預報網頁的更新，幫助...

諾羅肆虐 腹瀉就醫創5年紀錄

農曆春節未到，但國內腹瀉就診人數已持續增加，疾管署預估春節期間，單周就診人次將突破廿三萬人。林口長庚急診統計，最近幾乎一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。