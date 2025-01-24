苗栗三灣9.7度今北微涼南微熱 吳德榮：春節迎寒流探5度以下低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空仍有鬆散的中低雲。昨天有少量冷空氣南下，今晨低溫略降，本島縣市平地最低為苗栗三灣9.7度，各地區平地的最低氣溫約在12至15度。

今天各地雲量仍偏多，北海岸、東半部及山區偶有局部少量降雨的機率，西半部能見度及中南部空氣品質仍較差。吳德榮表示，白天北微涼南微熱、晚偏涼，北部12至22度、中部12至25度、南部14至27度、東部15至26度。

周六、周日東北風增強，吳德榮表示，北部、東半部有局部短暫雨，天氣偏涼；中南部多雲時晴。周日晚「強冷空氣」直衝南下。下周一小年夜氣溫驟降，由溼轉乾、愈晚愈冷，平地降至10度以下的範圍，當晚已擴及中部；2000公尺以上高山，例如太平山、合歡山下周一的上半天有飄雪機率。

他說，下周二除夕至下周四大年初二清晨強冷空氣籠罩，各地晴朗無雲，白天陽光加熱不覺得冷，但夜間強輻射冷卻效應，氣溫劇降，早晚10度以下的範圍擴大，平地最低氣溫有降至5度以下，也有挑戰入冬以來的首波寒流的機率。日夜氣溫變化大、應注意穿著調整。大年初二白天至下周五初三各地晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，天氣回暖。

不過，吳德榮表示，大約在下周六初四或2月2日初五有下一波變化，南下的冷空氣大致偏弱，但不同模式間存在不小的差異。已屬期末模擬，不確定性很大，模式持續調整，言之過早，不如繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。