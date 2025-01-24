首波寒流周日晚南下急凍到初一探8度低溫 初四再迎冷氣團

中央氣象署發布濃霧特報，今天北部地區及清晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，桃園已出現能見度不足200公尺的現象。

今天東北季風逐漸增強，氣象署說，迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，新竹以南山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；夜晚清晨各地低溫普遍14至18度，稍有涼意，白天高溫在北台灣及花東地區約20至22度，中南部24至26度；澎湖整天氣溫16到19度，金門14到19度，馬祖12到16度。

根據中央氣象署觀測資料，今天平地最低溫是苗栗縣大河今天凌晨2時20分9.7度，其次是苗栗縣苗栗農改測站10.5度、桃園市大溪永福測站11.6度。

明天、周日白天東北季風影響，帶來的水氣明顯增多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部較大雨勢發生的機率，北部、花東地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地及澎湖、金門、馬祖為多雲，周日晚起入冬首波寒流南下，各地氣溫下降。周末兩天北部及東北部14至19度、中部14至24度、南部15至26度、花東17至22度。

下周一小年夜至下周三大年初一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，下周三白天起寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍偏冷，日夜溫差大；下周一仍有些水氣影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；下周二、下周三環境明顯轉乾，各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，僅花東地區有零星短暫雨。

小年夜至大年初一北部及東北部8至19度、中部10至20度、南部12至22度、花東12至19度；澎湖12至16度、金門9至16度、馬祖8至12度。

下周四初二輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，日夜溫差大，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。下周五初三各地早晚天氣較涼，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；下周六初四鋒面通過，天氣轉不穩定，大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

2月2日初五大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲；當天氣回暖或鋒面接近時，西半部地區及離島須注意局部低雲或霧影響能見度；後期冷空氣、鋒面影響時間及程度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。

近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全。周日晚至下周一海拔3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺左右或以上高山有局部降雪的機率。