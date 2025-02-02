名家分享／動腦防失智 生活要趨吉避凶

想預防失智症尤其是阿茲海默症引起的失智，要懂得「趨吉避凶」，「健康的生活型態」是最好的預防。每個人都有機會失智，應該及早預防，最晚應從中年開始累積「認知功能存款」。

以阿茲海默症為例， 相關危險因子：年齡、低教育程度、家族史、基因、中年高血壓、糖尿病、憂鬱症、社交隔離、不活動、空汙和睡眠不足。相關保護因子：高教育程度、多動腦、多休閒活動、多運動、多活動、足夠的社交網絡、地中海型飲食、控制血管相關疾病、避免空汙、充足睡眠。

想趨吉避凶，不妨多動腦、多走路、遠離空汙，多交朋友一起樂交遊。現代醫學還無法精確預測會否或何時罹患阿茲海默症，但可以努力使其延緩發生，好減少家人負擔。腦子裡的認知存款很富足，即使有阿茲海默症來提領，也不受影響。

高齡是失智最大的風險，大多數人得活得夠老，才有機會失智。鍊體能有益智力，走路正是預防失智症最簡單可行的方法，做家事也一樣能預防失智。

哪些活動能預防失智？最重要的原則是「能活化」及「有興趣」，應優先找自己有興趣的事，好好投入，既享受了生活又活化腦子，千萬不要硬逼自己做超過能力的事，否則只會讓人焦慮憂鬱。

我59歲退休。有人說，早退休容易失智，這個說法不盡正確，如果是有目的地退休，興趣活動多，怎麼會失智？我退休有兩個目的，一是為了把時間留給自己，退休後為了圓樂器才藝夢，學過烏克麗麗及繪畫；二是做醫病溝通的橋樑，繼續寫專欄文章。

我還熱愛學習新科技。現在有很多生成式AI工具如ChatGPT或Gemini，和聊天機器人App小程式，都能語音對話，你孤獨時，也可以跟它們聊天。我有時為了學會這些新工具，一個早上就沒有了，怎會有時間寂寞。

因為個人興趣，我每周有半天與同學健行，也參加社區大學「樂齡郊遊趣」，走完一起去吃頓好料。有一天可能打高爾夫球，去北榮神經內科參加病例討論會，晚上參加英文KTV班、銀髮族肌力重訓課。周六日則是閱讀、寫作，並錄podcast節目「神經會說話」。每天盡量在11點上床，早上6點多起來，睡6到7小時。

我的志願是做個有趣又好命的老人，每天都會問自己有無做到六件事：有無「運動」強身，有無在「心智」上多健腦，有無「愛己」珍惜自己，有無「利他」，有無把「應做」的事盡責完成享受成就感，有無「感恩」好讓心中充盈幸福感。有時現實不盡理想，正向轉念也就海闊天空。文╱摘自《這樣生活不失智》(天主教失智老人基金會、聯合報出版)