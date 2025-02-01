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健康你我他／嫂嫂負責掌廚 老媽讚不絕口

聯合報／ 文／張如欣（新北新店）
我家母親與嫂嫂的良好互動，總讓春節充滿溫馨。圖／張如欣提供
我家母親與嫂嫂的良好互動，總讓春節充滿溫馨。圖／張如欣提供

春節是親人團聚、共享天倫的時刻，但對某些家庭來說，婆媳之間的相處可能帶來壓力。然而，在我們家母親與嫂嫂的良好互動，總讓春節充滿溫馨，這一切歸功於這位婆婆的溫良恭儉，以及媳婦的真心付出。

年夜飯是春節的重頭戲，嫂嫂承擔掌廚的責任。她不僅精心設計菜色，還與媽媽討論如何讓每道菜兼具傳統與創新。準備過程中，媽媽協助處理食材，並予以真誠的稱讚：「妳做的紅燒魚好漂亮！」讓嫂嫂的努力轉化成滿滿的成就感。

特別的是，大年初二回娘家的日子，嫂嫂都會主動留在婆家幫忙，煮好一桌豐盛的菜餚迎接回娘家的大姑小姑們。媽媽總是感謝：「妳這麼貼心，讓我輕鬆不少。」嫂嫂則笑著回應：「媽媽很辛苦，我做這些是應該的。」這簡單的對話裡，流露出真摯的婆媳情誼。等到一切準備妥當，嫂嫂才匆匆搭上高鐵返回嘉義的娘家。

婆婆以溫暖和包容對待媳婦，而媳婦以真心和行動回應公婆的愛。他們的默契與親情，不僅是家庭的力量，更彰顯了春節最美好的意義。在我眼中，他們是一對難得的最佳拍檔，也成為我們全家珍惜的幸福象徵。

回娘家 嫂嫂

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