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調整飲食順序 遠離三高危機

聯合報／ 記者林則澄／台北報導
若要遠離三高危機，建議從改變飲食順序做起。圖／123RF
若要遠離三高危機，建議從改變飲食順序做起。圖／123RF

調整飲食順序，可避免「三高」上身。專家指出，常過量攝取高鹽、高油、高糖的食物，無形中會導致血壓高、血脂高、血糖高的三高問題，若要遠離三高危機，建議從改變飲食順序做起，可選擇採行「水、肉、菜、飯、果」或「肉、菜、飯、果、水」的進食順序。

三高的危險因子，與年紀、家族遺傳、飲食習慣、久坐不運動等生活型態有關，常外食會吃下過多的鹽、油、糖，也易有三高問題。初日診所減重專科暨家醫科醫師楊智雯說，用餐時如果先吃易被人體消化的澱粉食物，就會在不知不覺中吃得更多，才有飽足感，往往導致血糖波動過大，醣類轉為脂肪堆積，逐漸使人發胖，甚至罹患糖尿病。

楊智雯建議，不妨先調整飲食順序，從「水、肉、菜、飯、果」做起，先喝水或湯，再攝取肉類、豆類等蛋白質食物，最後才吃易產生飽足感的澱粉食物及水果。蛋白質食物含有少量油脂，是啟動人體分泌飽足感激素的關鍵，且因人體的腸胃道對蛋白質、膳食纖維的消化速度較慢，較快達到飽足感，加上用餐細嚼慢嚥，就不會吃下過多的食物而發胖。

食物烹調方式，楊智雯建議，盡量以清蒸、水煮代替油炸、紅燒等，避免加入過多調味料。在飯後30分鐘再進行散步、走路等運動，有助於消耗熱量、維持健康。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，「水、肉、菜、飯、果」的飲食順序，減重效果最好。若要預防三高，可採「肉、菜、飯、果、水」進食方式，最後才喝水或湯，肉類則優先選擇植物性蛋白質，如黃豆、黑豆、毛豆，可降低膽固醇攝取量、增加人體的抗氧化物質，而雞鴨魚豬蛋的動物性蛋白質攝取，要以白肉為主、紅肉為輔，紅肉攝取一周不超過500克，能幫助修補肌肉及毛髮。

許惠玉建議，蔬菜的選擇可多挑深色蔬菜，包括紅色的胡蘿蔔、深綠色的花椰菜、黑色的木耳等，當中豐富的維生素、礦物質等營養素，都能幫助腸胃道蠕動、消化排毒；主食可吃低熱量的糙米、地瓜、南瓜、燕麥等全穀類雜糧類，有助穩定血糖。

減重 蛋白質

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