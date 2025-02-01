泡湯暗藏風險 三高患者易生憾事

天冷泡湯看似放鬆、紓壓，卻暗藏風險，須慎防。如何泡湯才能有益健康？聯安診所心臟血管內科主任施奕仲提出4項建議，泡湯的水溫在38至40℃之間、浸泡5至10分鐘為宜、適時補充水分及避免飯後立刻泡湯。此外，應了解突發身體不適時的緊急自救法。

泡溫泉類似「被動地運動」，身體泡熱水會熱刺激反射，短時間內血壓稍升高，但當熱傳導至全身，四肢血管開始擴張，血壓會漸漸變低。施奕仲提醒，如果此時突然站起來，身體劇烈變動，血液循環會下沉至下肢，容易因為心臟、血管反應不及，而無法維持正常血壓，導致腦部缺血、缺氧，瞬間眼前一片昏黑、頭暈，加上泡湯場地較溼滑，很容易跌倒受傷。

不是人人都可泡湯，施奕仲說，泡湯前要先了解自己的身體狀況，不可輕忽「無聲的殺手」高血壓、高血脂、糖尿病等慢性疾病，這些三高慢性病患者若沒有妥善就醫、服藥控制，很容易在泡湯時發生憾事。

泡湯水溫宜在38至40℃間，最高勿超過41℃。施奕仲說，糖尿病患者如有周邊神經病變併發症，會讓神經傳導遲鈍，一不注意可能變成輕微燙傷；高血脂患者易有動脈粥狀硬化問題，當血壓明顯起伏時，易突發急性腦梗塞、急性心肌梗塞等。

一般建議泡湯時間，應控制在5至10分鐘為宜，最長不超過15分鐘；每泡一段時間就應離開池子休息，當起身改變姿勢時也要注意，動作宜慢宜穩。

施奕仲提醒，泡湯應適時補充水分，否則容易脫水。泡湯場所幾乎都有體重計，民眾可在泡湯前先量體重，泡湯後再量一次，大約會減輕半公斤至一公斤，因此泡湯後要補水，如果體重減少一公斤以上，建議喝運動飲料同時補充水分與電解質。

吃飽飯後要避免立即泡湯，施奕仲說，消化食物時血液會流到腸胃道，如果又泡湯會使腸道血流量不足，造成消化不良。若是吃正餐較飽足，可能要2小時後再泡湯；只吃點心量不多，可在40分鐘後泡湯。此外，也要避免飲酒後泡湯，酒精會讓血管擴張，有時會使得血壓過低。

施奕仲建議，泡湯應結伴同行，遇到任何突發狀況可以互相協助，並有機會向外求助；如果泡湯後感到頭暈，應盡快坐下或蹲下，甚至躺下，若意識清楚，適當補充水分也有助改善不適。通常數分鐘後血壓即可回升，也可反覆握拳用力，刺激交感神經活性，加速恢復正常血壓，再緩緩坐起與站起，並注意周邊環境，避免滑倒或跌倒。