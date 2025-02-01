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迎春好骨氣 預防骨鬆從小開始

聯合報／ 劉珈麟╱好心肝門診中心家庭醫學科醫師
依照自己的體能狀況，可舉啞鈴、深蹲來訓練肌力。圖／123RF
依照自己的體能狀況，可舉啞鈴、深蹲來訓練肌力。圖／123RF

所謂「一年之計在於春，一身勇健在於『骨』。」迎春不只納福，還要納健康、有好骨氣。預防骨質疏鬆應是全民運動，從兒童青少年時期就要開始。

 

女性停經 骨密快速下降

骨質疏鬆症是影響長者生活品質甚鉅的隱形殺手，骨鬆預防應該從小開始。人的骨質密度從兒童青少年起逐年累積，約莫30歲左右來到一生的巔峰期，40至50歲後骨質就開始隨時間流逝而逐年流失，女性停經後更有一段骨密度快速下降的時期。

若從女性停經或是等65歲退休後才重視，僅能減緩流失的速度。若能從兒童青少年時期開始注意骨質健康，留心高鈣食物攝取、鼓勵強化骨質運動習慣的養成，如同在人生起跑點就努力累積骨本，自然在30歲巔峰期時，可有較高機會獲得傲視群雄的好骨質。未來進入銀髮年齡時，也就有比較雄厚的骨本可以維持。

豆干深綠蔬菜 可以補鈣

依據國民營養健康調查結果，台灣四歲以上民眾鈣質攝取皆不足；7歲以上不論男女，平均鈣攝取量僅約建議量的一半左右。攝取足量鈣質可以預防骨質疏鬆，但必須從「幼年」開始。

基本上，補鈣絕對是以「原型食物」優先，除了「牛奶、起司、優格」外，每天應維持攝取深綠色蔬菜，有機會多吃豆干或板豆腐，這些都是很好的補鈣方式。值得注意的是，雖然「豆漿與雞蛋」是很棒的蛋白質食物來源，但它們並不是高鈣食物，尤其大骨湯的含鈣量其實很少，並不適合作為補鈣的超級食物。

強化骨質 可做肌力訓練

骨質強化運動從兒童遊戲開始，適合兒童青少年的骨質強化運動，首推「跳躍」動作，包括籃球、跳繩、跑步、跳房子（跳格子）等。含跳躍動作的運動，可以增進兒童青少年的骨質健康。從小開始注意骨質，趁年輕衝高骨量，希望年長時因骨質疏鬆導致骨折的發生率能夠減少。

不過，如果已有骨質疏鬆症的長輩，就不適合跳繩等高衝擊力運動，以免脆弱骨質承受不了高衝擊力，恐會增加脊椎壓迫性骨折風險。建議銀髮族依照自己的體能狀況，可選用彈力帶或用自身體重來訓練肌力，才是比較適合年長者的強化骨質運動。

每天要吃多少鈣？ 資料來源／全民健康基金會 骨質疏鬆防治手冊
每天要吃多少鈣？ 資料來源／全民健康基金會 骨質疏鬆防治手冊

運動 骨質疏鬆

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