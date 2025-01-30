春天吃5蔬菜 幫健康打底

「一年之計在於春」，春節期間國人飲食多大魚大肉，在這個春暖花開時節，易遭受感冒病毒侵擾，影響上呼吸道或誘發過敏問題，防範之道在於提升免疫力，強化保護機制，因此春天吃蔬食格外重要。新光醫院營養師張郁涔特別推薦可多攝取富含維生素C、E、K的菠菜、蘆筍、春筍、蒜苗、紫甘藍菜等5種當季蔬菜，讓民眾吃得健康又安心。

5蔬菜 富含維生素C、E、K

心血管疾病常與膽固醇有關，過多的膽固醇容易累積在心臟血管，增加心肌梗塞的機會，張郁涔建議，應多攝取富含膳食纖維及維生素C、E、K的5種春天蔬菜，不僅可以降低膽固醇，還可以降低心血管發炎機率，促進心血管健康。

張郁涔說，蔬菜多含有葉酸，為女性懷孕前最需補充的營養素，懷孕後有助胎兒發育，而多吃蔬菜精神也會變好。建議民眾平時應多攝取不同種類的蔬菜，以達到均衡的健康。

1.菠菜

菠菜富含維生素A、Ｋ，礦物質鎂、鐵、鈣等。其中維生素A可以保護眼睛視網膜，維生素K可以讓血液的凝血因子維持正常的凝血功能，如果缺乏維生素K，將影響凝血功能，身體的傷口可能會延遲癒合。

張郁涔表示，台灣已步入超高齡社會，老年人口占總人口的20%，對於鈣質的攝取十分重要。菠菜富含鈣質可強化骨骼，其中的維生素K有助於鈣質進入並儲存在骨骼裡，避免骨質流失、疏鬆，建議平時可以適量攝取。

張郁涔推薦5種春天蔬菜，分別為菠菜（圖）、蘆筍、春筍、蒜苗、紫甘藍菜，讓民眾吃得健康又安心。本報資料照片

2.蘆筍

蘆筍富含維生素A、C、E、Ｋ，礦物質鐵、鉀，最重要還富含膳食纖維，纖維質含量高，可以幫助消化。

張郁涔推薦5種春天蔬菜，分別為菠菜、蘆筍（圖）、春筍、蒜苗、紫甘藍菜，讓民眾吃得健康又安心。圖／123RF

3.春筍

春筍含維生素B6、C、E，礦物質鉀、鎂，也富含膳食纖維，以維持腸道健康，而維生素B6具有穩定神經的效果，可以幫助入睡。

張郁涔推薦5種春天蔬菜，分別為菠菜、蘆筍、春筍（圖）、蒜苗、紫甘藍菜，讓民眾吃得健康又安心。圖／123RF

4.蒜苗

蒜苗含有維生素B、C、Ｋ，礦物質鉀、鎂。

張郁涔推薦5種春天蔬菜，分別為菠菜、蘆筍、春筍、蒜苗（圖）、紫甘藍菜，讓民眾吃得健康又安心。本報資料照片

5.紫甘藍菜

紫甘藍菜有花青素，具有抗氧化作用，可以降低身體發炎的狀況，也含有維生素A、K，礦物質鎂。

張郁涔推薦5種春天蔬菜，分別為菠菜、蘆筍、春筍、蒜苗、紫甘藍菜（圖），讓民眾吃得健康又安心。圖／AI生成

攝取蔬菜 常見2大問題

張郁涔臨床觀察，常見民眾攝取蔬菜的兩大問題：

1.蔬菜攝取不夠多元

現在民眾多以外食為主，但蔬菜量往往偏少，選擇性也少，但不論哪一種蔬菜都有不同的植化素、礦物質，可以抗氧化、提升免疫效果。張郁涔提醒，切記不要只攝取單一種蔬菜，如胡蘿蔔、南瓜富含葉黃素，對眼睛的保健也有效果。年節期間，許多人會重度使用3C產品，眼睛容易疲勞，建議可以多吃含有葉黃素等蔬菜保養眼睛。

2.蔬菜攝取量不足

依衛福部國健署每天蔬果建議攝取量為「3蔬、2果」，其中蔬菜為3份，一份約為半碗的飯碗，因此，如煮熟的菠菜每天應吃半碗，可以再搭配蘆筍食用，而蘆筍為切段一節一節的，份量約是8分滿，另一份蔬菜可以是半碗的紫甘藍菜。但現在民眾常吃的生菜沙拉，其體積較大、較為蓬鬆，張郁涔建議，必須吃兩碗才夠份量。