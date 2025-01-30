長時間滑手機 肌肉失衡肩頸痠痛

一個人做任何動作都離不開肌肉的收縮與伸展，這兩種力量形成拮抗，一旦肌肉失衡，就會引發疼痛。台北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑表示，現代人常見肩頸痠痛、下背部疼痛、足底筋膜炎、膝蓋疼痛等，均是肌肉失衡所致。

肌肉失衡引發疼痛，年節期間最常見的是足底筋膜炎，武俊傑說，中興院區因距離迪化街很近，每到年前期間，常有民眾為了採買年貨，走太多、站太久而就醫，但有更多民眾是忍著疼痛繼續買，走路時為避開靠近腳後跟內側的患部，而採足部外翻方式行走，這時肌肉會失衡，該腳膝蓋的內側肌肉須用力、伸展，大約2、3個月就會疼痛，提醒患者應速就醫、多休息，避免不必要的其他疼痛發生。

肌肉不平衡引發的疼痛，在使用手機時更為常見。武俊傑指出，低頭使用手機，喉嚨附近肌肉呈現收縮狀態，後頸部肌肉、上背部斜方肌則呈伸展狀態，才能讓頭保持平衡，但長時間使用手機下，容易使肌肉失衡，引發肩頸痠痛，建議使用手機每20分鐘應休息5至10分鐘。

「長時間使用手機後，應進行反方向肌肉伸展運動。」武俊傑建議，長時間低頭後，應該把頸部往後仰，讓喉嚨附近肌肉呈伸展，後頸部肌肉、上背部斜方肌呈收縮，緩解肩頸痠痛。

「全身肌肉互有關聯，牽一髮動全身」，武俊傑說，當肌肉痠痛時，首要多休息，其次進行不負重的伸展運動，放鬆全身肌肉。年節期間，民眾長久坐看影集、打麻將，這時腹部肌肉收縮，下背部肌肉伸展，容易引起下背痛，建議每坐20至30分鐘，應起身活動，身體可以向後仰、伸展，舒緩下背部肌肉，可遠離疼痛。