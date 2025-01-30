燙青菜營養流失少？蒸青菜才對

烹調蔬菜可說是最簡單的料理，但民眾卻存有許多迷思。「蔬菜用哪種烹調方式，營養素流失最少？」許多人會不加思索直接說：「燙青菜」。新北市立土城醫院營養治療科營養師吳宜真指出，這是錯誤的觀念，正確的烹調方式是「蒸青菜」。

吳宜真說，蔬菜所含的維生素分成「水溶性」與「脂溶性」，綠色蔬菜含有許多維生素Ｃ、鉀離子，就屬於水溶性，其功效為抗氧化及穩定血壓，如果經傳統「燙青菜」方式烹調，燙的時間愈久，流失的營養素就愈多，因此針對綠色蔬菜的烹調，應採用蒸煮、微波及快炒方式，較不會流失營養素。

「蒸蔬菜的時候，建議可以把蔬菜與其他的食材放在一起。」吳宜真表示，將購買的蔬菜清洗乾淨後，可以切段或切塊，再放入電鍋、微波蒸熟即可，而快炒時建議溫度不要太高，避免營養素流失；即便將蔬菜與其他食材一起煮，也應是最後入鍋，不要煮得過久，並在煮熟後立即食用。

為保留蔬菜的營養素，吳宜真建議，烹調前再將蔬菜切段，並立刻烹煮，而非切好後，長時間置放在一旁備菜，或是放2、3天後再煮，如此容易造成營養素流失。至於民眾常吃的生菜沙拉中，包括小黃瓜、高麗菜絲等都可以生吃，可攝取完整的營養素。

對於最常見的胡蘿蔔、番茄等含有脂溶性維生素A、D、E、Ｋ及β-胡蘿蔔素、茄紅素的蔬菜，吳宜真說，這時最佳的烹調方式，是加入橄欖油、葡萄籽油等植物油拌炒，或是將蔬菜與滷肉一起煮，讓滷肉的油脂帶出蔬菜的營養價值，讓蔬菜內的脂溶性維生素可以釋出更多，人吃了之後，也可以有更好的吸收。

吳宜真指出，應多攝取不同顏色的蔬菜，具有不同的營養素、植化素等，可以多促進健康。如綠色的蔬菜，白色蔬菜如洋蔥、高麗菜；黑色蔬菜有木耳；紅色蔬菜有胡蘿蔔、番茄；黃色蔬菜有黃甜椒、南瓜；紫色蔬菜有紫甘藍菜、茄子等。

吳宜真提醒，蔬菜烹調後吃不完會放進冰箱，但每取出加熱一次，營養素就會流失一次，建議應適量夾取每次要吃的分量，以防營養素流失。