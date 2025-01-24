健康你我他／母親帶領大掃除 窗明几淨迎財神

往昔每逢春節腳步聲接近，母親便帶領大家大掃除，買食材製作糕點及年菜。大掃除後家裡窗明几淨，糕點及年菜祭拜神明祖先後，除夕夜闔家圍爐，象徵團圓與興旺。

成家後我與內人上班忙，為維持良好的年節習俗，同住愛乾淨的母親指導我們利用假日清洗門窗、打掃房間、丟除廢棄物、曬棉被等，母親高興地說：「財神爺瞧咱家淨潔寬敞，會大駕光臨。」炊蒸的年糕、發糕、蘿蔔糕、紅龜粿等，豐腴飽滿，美味可口，為年節增添不少喜氣。

台南大姊會寄土產給母親，其中的筍干用來製作「筍干焢肉」，焢肉香滲透著筍、蒜、八角味，令人百吃不膩。內人的拿手菜包餃子、蒜苗回鍋肉、麻婆豆腐等，為年菜增色不少。愉悅的除夕夜裡，闔家給母親奉上紅包，感謝她為家的付出，並祝她新年順心如意。

幾天前趁著陽光高照，我與內人完成年終大掃除，年節糕點與年菜也妥善規畫中。「不是一家人，不進一家門」，回憶母親生前與內人協力完成「年節瑣事」，帶給一家人難以忘懷的喜樂與幸福。