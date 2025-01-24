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流鼻血頭後仰 容易嗆入氣管

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
流鼻血把頭微往前傾，以手指將兩側的鼻翼往中間壓緊5分鐘。本報資料照片
流鼻血把頭微往前傾，以手指將兩側的鼻翼往中間壓緊5分鐘。本報資料照片

許多人流鼻血時容易慌張，下意識將頭往後仰，振興醫院耳鼻喉部喉及頭頸外科主任薛智仁表示，這樣鼻血會往後流到咽喉處，可能會嗆入氣管，或從食道吞入胃部，造成惡心、嘔吐，因此提醒民眾，若是不明原因地反覆流鼻血，或血量大、流血超過20分鐘、不容易自然停止的流鼻血，都應盡速就醫治療。  

薛智仁說，秋冬是感冒及過敏性鼻炎好發的季節，易導致鼻黏膜發炎、充血，經常會感覺到搔癢而搓揉、打噴嚏、擤鼻涕，都會使發炎中的鼻黏膜破損而流鼻血。

冬季氣溫低，人體血管在天冷時會快速收縮，導致血壓上升，血管容易破裂，也可能發生流鼻血，尤其在使用暖氣時，空氣變乾燥，會刺激鼻黏膜，在表面形成結痂，當用手挖結痂或結痂脫落時，就更容易流鼻血了。

薛智仁提醒，流鼻血時應保持鎮靜，頭部盡量不要往後仰，避免慌張造成血壓升高，出血反而會更嚴重。如出血點在鼻腔前部，最有效的方法是把頭微微往前傾，以手指將兩側的鼻翼往中間壓緊至少5分鐘，用嘴巴呼吸；也可在鼻根處冰敷，幫助止血。

感冒 氣溫

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