聽新聞
0:00 / 0:00

眼部外傷 正確迅速處理 避免視力受損

聯合報／ 許紋銘／好心肝門診中心特聘主治醫師
大掃除使用清潔劑、噴霧劑，小心可能噴到眼睛。圖／123RF
大掃除使用清潔劑、噴霧劑，小心可能噴到眼睛。圖／123RF

春節前大掃除，使用清潔劑、噴霧劑，可能噴到眼睛；整理庭園使用鋤草機，小碎石可能彈射；廚房料理時，油炸鍋的熱油可能濺到眼睛；年假外出旅遊踏青，可能走路跌倒、騎車摔倒；小孩玩遊戲或玩具，可能刺傷眼睛；球類運動如羽球、棒球，可能直接「球吻眼睛」…，這些意外，都可能導致眼部外傷。

在送醫由眼科醫師檢查治療之前，必須正確而迅速地處理眼外傷，可以防止眼部及視力的損傷。初步的緊急處理，不僅要迅速確實，且依照不同的傷害，做不同的處理。

眼部外傷的初步處理

1.眼部受到化學物灼傷處理：立即以生理食鹽水、自來水或任何可用之水，大量且連續沖洗眼睛。以手指頭將眼皮撐開，甚至可以將頭部放在飲水機或自來水龍頭下，讓水直接潑到眼睛，持續至少15至30分鐘，同時盡可能轉動眼球。

2.眼內有微小灰塵沙粒或異物處理：絕不可以揉擦眼睛。可將上眼皮向前舉高並往下拉過下眼皮，讓眼睫毛刷出上眼皮內的微粒或異物。閉眼或眨眼幾次，讓微粒隨眼淚水流掉；也可以使用生理鹽水或冷開水沖洗。若微粒或異物仍存在，則閉著眼睛轉送眼科醫師處理。

3.眼睛被毆打時處理：立即冰敷約15分鐘，可減少疼痛及腫脹。若眼眶變黑或視力模糊，則可能是眼球內出血、眼窩出血或其他傷害。

4.眼球或眼皮裂傷的處理：以紗布將受傷部位輕輕包紮，注意避免碰壓眼球或揉擦眼球，立刻送醫求助。

眼部外傷的預防

1.工作時，包括家庭工作、庭園工作、工廠或實驗室等，要戴「保護眼鏡」。

2.運動時要戴防護眼鏡；特殊運動如曲棍球、跆拳道等，要戴「面部保護器」。

3.小孩玩遊戲或玩具時，選擇適合年齡的玩具、小孩在玩危險的遊戲時給予監督、教導小孩對於危險物品的使用方法，如剪刀及鉛筆的正確握法。

4.避免走路跌倒、車禍外傷，騎車戴安全帽、走路小心，不要邊走邊看手機。

小孩 運動

延伸閱讀

曾文水庫邊沒自來水 台南梅嶺年吸40萬觀光客仍用山泉水

彰化縣民如仍未安裝自來水 即日起可申請外線補助

解決梅嶺風景區無自來水 南市府再爭取4千多萬元延管

我們沒有忽視大家的聲音 中華民國眼科醫學會籲：「用醫療專業守護視力健康， 強調嚴謹制度為國人視力健康把關！」

相關新聞

環境部再審「紅樹林方法學」 環團憂栽種亂象：藍碳變血碳

環境部今再審查紅樹林方法學，會中學者質疑碳匯效果被誇大，環團則指出，紅樹林有擴散成純林，陸化影響生態、排洪等疑慮，並憂心...

男子放鞭炮被炸到頭骨、眼球險要命 醫呼籲：過年要注意安全

國人在年節期間或迎神賽會時，常會燃放鞭炮，也常發生炸傷人事件，彰基醫學中心最近收治1名男子被鞭炮炸到頭骨及右眼球破裂案例...

過年冷颼颼！首波寒流侵襲小年夜下探8度 開工前恐有冷氣團接力

中央氣象署指出，明天至周末受東北季風影響水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢機率。下周日入冬以來最...

威力彩頭獎連25槓 下期獎金上看6.4億元

威力彩第114007期今晚開獎，第一區中獎號碼為25、10、07、13、29、22，第二區中獎號碼為02號；派彩結果，頭...

健康主題館／清洗戴手套 遠離富貴手

春節前家家戶戶打掃，雙手常接觸自來水、清潔劑，容易破壞皮膚角質層而出現乾澀、脫皮症狀，恐罹患「富貴手」。若不治療會逐步惡...

廣角鏡／合歡山雪世界

合歡山前晚下起冰霰、飄雪，昨天清晨才停止，地面覆蓋厚厚一層、深達3公分積雪，雪景美如童話世界。今起氣溫再下探，合歡山繼續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。