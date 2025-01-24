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大掃除戴口罩 肺纖維化病友防惡化

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導

農曆春節將至，許多民眾正忙著大掃除，最近天氣變化較大，林口長庚醫院胸腔內科系主任林鴻銓觀察到，近期因急性惡化而就醫的肺纖維化病患人數明顯增多，因此提醒患者務必定期回診、用藥，在進行大掃除或面對較劇烈溫差、環境的刺激時，則建議戴口罩防護，以免因「咳、喘、累」加劇，進而影響生活及運動功能。

林鴻銓解釋，在肺纖維化病患中，不少為特發性肺纖維化族群，這些病患的發病原因不明，肺泡常因發炎而受到損害，就好像菜瓜布一樣，正失去彈性，而大掃除中的粉塵、清潔劑，或是抽菸、溫差、南部工業區汙染等都容易引起刺激，導致急性惡化的風險攀升，對病患生命、生活品質造成極大威脅，若穩定用藥，可減少七成急性發作機率，並延緩肺功能惡化。

在門診中，林鴻銓也發現，目前特發性肺纖維化病患無法申請重大傷病卡，且許多病患因需要呼吸器輔助、症狀嚴重而無法正常活動，加上頻繁就醫、住院等因素，因此承受沉重經濟重擔。他認為，如果病患有重大傷病卡支持，其經濟負擔將有所減輕，期待政府、社會可以對病患有多一點支持，讓病患可以更無後顧之憂、更穩定地接受治療。

一場由台灣胸腔暨重症加護醫學會主辦、聯合報健康事業部協辦的「肺心為你，健康纖維持」南區肺纖維化衛教講座，將於2月22日上午9時30分在高鐵左營站環球購物中心四樓共享空間舉行，優先開放肺纖維化病友及家屬參與。

林鴻銓表示，在北區舉辦講座時，迴響熱烈，參與病友踴躍發問，並獲得許多肺纖維化保養、治療等最新資訊，期待這些豐富資訊也可以嘉惠南部病友，取得更多學習、幫助，並了解有哪些資源可以好好運用。

▌延伸推薦：

肺心為你 健康纖維持 【南區肺纖維化衛教講座】

大掃除 肺纖維化

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