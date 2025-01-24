台鐵豐原到台北快車 評估加班次

立院交通委員會昨考察台鐵豐原站，立院副院長江啟臣說，高鐵台中站運量飽和，應加開台鐵從豐原到台北的快車班次，紓解北台中搭車需求。地方民代說，若豐原到台北只要1.5小時，就不必再去烏日搭高鐵。交通部長陳世凱說，豐原站是北台中運輸重點，應評估加開1.5小時到台北班次。

台鐵公司表示，豐原站到台北站目前平日6班次，各有1班次是1.5小時抵達，周末加開2班次，分別為90至100分鐘可抵達，每年最少有2次改點通盤檢討，將把豐原到台北1.5小時直達車列入考慮。

在地議員邱愛珊表示，山城地區有到台北的搭車需求，不管上班、上學或洽公，如果有快車到台北，就不必先南下到烏日搭高鐵，可省時省錢，台鐵應調查需要，適度調整班次。

江啟臣說，高鐵台中站運量大，應透過北台中的豐原站，加開直達台北的台鐵班次，運輸旅程控制在100分鐘內，一定會有很多人搭乘，豐原站的硬體沒問題，要求台鐵滾動式檢討，讓高鐵、台鐵能分流。

藍綠立委羅廷瑋、游顥、何欣純都支持，立委說，高鐵台中站太塞，北台中民眾也有搭車需求，台鐵豐原站可發揮很大運輸功能。

陳世凱說，高鐵台中站運量飽和，當高鐵站太壅塞時，台鐵就幫忙，從新烏日站開出直達台北的車輛，客運也配合，高鐵運量飽和時，客運開到台鐵新烏日站運輸，不只春節需要，高鐵平日塞也需要；在北台中高鐵競爭不過台鐵，未來豐原站是北台中的輸運點。

陳世凱說，目前豐原假日到台北加班2班次，若平日有需要也可加開班次；台中捷運紅線也以豐原站為起點，台鐵在北台中很有競爭力。