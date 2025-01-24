健康主題館／清洗戴手套 遠離富貴手

春節前家家戶戶打掃，雙手常接觸自來水、清潔劑，容易破壞皮膚角質層而出現乾澀、脫皮症狀，恐罹患「富貴手」。若不治療會逐步惡化，導致手部濕疹，發生皮膚龜裂、疼痛等症狀。

皮膚科醫師趙昭明說，富貴手好發原因，大多是因為雙手頻繁接觸自來水、洗潔精等，造成皮膚油脂流失，保護屏障消失所致，一年四季都可能發生，但冬天的富貴手患者較其他季節約增加2至3成，特別好發於氣溫降低時，皮膚刺激更為明顯。

常見罹患富貴手族群，多為職業需要常洗東西或年節前大掃除者，以家庭主婦居多，10名女性中大約6、7人都有富貴手，年齡多為35歲以上。趙昭明表示，富貴手多為後天環境引起，有過敏體質、乾性膚質或異位性皮膚炎的人，有較高的機會罹患富貴手，再經由長期接觸自來水、清潔劑等外在因素，不適症狀會持續加重。

「富貴手不及時保養、治療，將惡化為手部濕疹。」趙昭明說，想要遠離富貴手，記得清洗前，一定要戴手套，避免雙手長時間接觸自來水及清潔劑，清洗結束後，雙手也要立即塗抹乳液，加以保護皮膚；一旦雙手出現脫皮、龜裂、疼痛等症狀，應立即停止清洗，若持續將造成雙手皮膚發炎，進一步會引起汗疱疹、濕疹，出現水泡、疼痛症狀。

雙手若濕疹 少吃薑母鴨

如果雙手出現濕疹時，趙昭明建議，飲食方面，應少吃薑母鴨、麻辣鍋等進補食材，以防症狀惡化，並應多吃含抗氧化物質的蔬菜，富含維生素C的柑橘類水果，有助改善雙手的不適症狀。

趙昭明提醒，已罹患富貴手族群，如持續接觸自來水、清潔劑，症狀就會一再復發，如果進展至濕疹，就須以外用類固醇藥膏、抗濕疹藥膏及止癢藥物治療，最重要的是必須遠離自來水、清潔劑，避免搔抓，否則症狀不會好轉，會陷入惡性循環。

中醫師吳明珠說，春節前家家戶戶打掃，雙手須時常接觸自來水、清潔劑，造成皮膚油脂流失，且冬天天氣寒冷，雙手末梢血液循環不佳，更造成富貴手症狀惡化，建議做家事應戴手套，避免皮膚油脂流失，但做完家事後立即脫下手套，避免雙手持續悶熱、潮濕，降低不舒服症狀。

塗抹乳液 增加皮膚油脂

做完家事脫下手套後，吳明珠指出，雙手可以先塗抹凡士林、護手霜，增加皮膚油脂，如果還是不舒服，可以用中醫的紫雲膏厚厚的塗滿雙手，再加上按摩，並戴上棉質手套一個晚上，以增加修復能力。

保養飲食方面，吳明珠建議，民眾可多吃紅棗、黃耆、桂枝、桂圓、洋蔥，促進末梢血液循環，用紅棗、黃耆、桂枝、桂圓各三錢，加水1000㏄煮開飲用，但有咳嗽、濃痰、腹瀉等不適症狀，必須等症狀好轉後再吃。