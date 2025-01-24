台鐵烏日段高架 交長允諾快速做

高鐵台中站運量飽和，周邊常大塞車，地方憂心緊鄰的高鐵娛樂城營運後，交通恐癱瘓。藍綠立委爭取台鐵烏日段高架化趕快做，要求中央提高補助，做好交通配套。交通部長陳世凱昨承諾，將全力快速推動。

高鐵台中站是全線第二大站，每日進出站約7萬多人次。台中高鐵娛樂購物城為全台最大的高鐵站區開發案，基地面積4.8萬坪，商場達9萬坪，去年6月底動工，力拚2026年完工、2028年中營運。

立法院交通委員會昨到烏日考察，中市捷工局長蘇瑞文說，台鐵大慶到烏日高架化約3.7公里，可改善周邊交通，總經費83.4億元，中央負擔36.54億，請中央盡速核定可行性研究，另請交通部協助爭取行政院專案補助，提高中央負擔經費。

國民黨立委羅廷瑋說，盼高架化盡速完工，也拜託陳世凱爭取提高中央補助；市長盧秀燕拜託台74線拉匝道到高鐵娛樂城；「另要仰賴高架化分流」，避免建國北路大塞車。

民進黨立委何欣純說，高鐵周邊交通堵塞，甚至回堵74線匝道，未來娛樂城營運後，恐交通癱瘓；建國北路沿線有醫院、住宅，常塞車，此段高架化應盡早核定分流，中央和地方做好高鐵交通配套方案，才能有效解決塞車問題。

陳世凱說，中市府1月9日將計畫提報鐵道局，鐵道局前天送到交通部，高架化不趕快做不行，5年前短短3公里要花40、50億元，現在要花83億；中央會全力支持，交通部會全力、快速來做。

高鐵周邊交通問題，陳世凱說，鐵道局已啟動平台，與地方政府、台鐵溝通協調，未來娛樂城營運，交通會有很大壓力，不管銜接國道或台74線，須思考工程面與塞車問題，需要整體思考。

陳世凱指出，工程耗時較久，將推動智慧化交通管理，不分政黨，中央、地方合作努力。