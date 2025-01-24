冬進補身體有恙 中醫師：補過頭

彰化縣65歲黃女士左耳紅腫、牙齦浮腫，全身燥熱不舒服，經中醫師診斷為胃火赤盛，原來她因天冷，連續3天吃薑母鴨、麻油雞等食物進補引起上火。醫師建議民眾進補後，可在天氣回暖時，適時補充涼性食物，可達到清熱降火效果。

黃女到衛福部彰化醫院向中醫師張煒東就診時表示，日前冷氣團來襲時，她和家人先吃薑母鴨，隔天和朋友再吃羊肉爐，第三天和同事聚餐吃了麻油雞，之後氣溫回升，她出現牙齦浮腫和左耳嚴重紅腫，全身不舒服。

張煒東說，黃女胃火赤盛，明顯是補過頭了，因此以清熱中藥和外敷黃連膏後改善。近來天氣忽冷忽熱，民眾在天冷時進補，容易引起上火問題，常會出現口乾舌燥，口腔潰瘍、牙齦浮腫、皮膚疔瘡、便秘等症狀。

張煒東說，以前長輩都說過年要吃長年菜，也就是芥菜或稱刈菜，象徵著長壽和吉祥，其實古人很有智慧，長年菜在過年大魚大肉之際，其涼性可平衡胃熱，尤其如補過頭，又遇上天氣轉熱上火情況，芥菜有清熱降火之效。

不過有些人對於帶有苦味的芥菜敬謝不敏，彰化醫院營養室主任黃玉如建議，可以將芥菜先汆燙再沖涼，汆燙過的芥菜比較不苦，冷卻後再料理，即可嘗到芥菜的甘美，也可搭配干貝、魚乾，來降低芥菜苦味，還可做「芥菜雞湯」，營養又健康。

張煒東指出，除了芥菜之外，白蘿蔔、菠菜、莧菜、紅鳳菜也都是涼性食物，在進補後或過年吃的特別豐盛時，也有清熱功用。