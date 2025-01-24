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花文化幣 抽購物金

聯合報／ 本報訊

農曆年即將到來，長達九天的假期，還有「」麼走春的好去處呢？聯合數位文創推出系列優惠，第一重「文化幣FUN大」滿額贈好康，即日起至一月底，在udn售票網使用文化幣，單筆消費滿五百元，將有機會抽中價值千元的購物金。

第二重推出展演節目優惠方案，包括使用文化幣購買經典法文音樂劇「鐘樓怪人」，當筆折扣三佰元，購買普契尼經典歌劇「蝴蝶夫人」、「天鵝湖」指定票區，也可享八五折優惠。「史前巨獸 泰坦恐龍展」推出線上優惠，於udn售票網點選「展期單人票」，並用文化幣折抵，優惠價四四○元。

第三重「蛇麼都歡喜」加碼活動，加入LINE@官方帳號「udnFunLife」，將有機會抽中「鐘樓怪人」雙人套票，或LINE POINTS最高五百點，更多詳情請洽瘋活動官網。

文化幣 音樂劇

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