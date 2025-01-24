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懷恩、陳玲基金會送愛 助學濟弱

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
懷恩基金會董事長與聯合報合作，邀請新竹縣玉山國小師生北上一日遊。後排左三起：董事長李棟樑、校長郭佳慧、聯合報社長游美月、副董事長李啟銘。本報資料照片
懷恩基金會董事長與聯合報合作，邀請新竹縣玉山國小師生北上一日遊。後排左三起：董事長李棟樑、校長郭佳慧、聯合報社長游美月、副董事長李啟銘。本報資料照片

軍友社榮譽理事長李棟樑長年積極慰勞官兵，被軍中形容「最強理事長」。在勞軍之外，他也以已故的父母、妻子之名，創立懷恩、陳玲基金會，積極幫助弱勢。除了天災意外發生，第一時間撥款捐助之外，定期舉辦有「民間師鐸獎」之稱的教育大愛菁師獎，濟助弱勢家庭子弟，並定期與聯合報合作「偏鄉兒童一日遊」，邀請歌手前進各地榮家，與榮民前輩同樂。

大愛菁師獎是全國最大的非官方表揚優秀教師活動，已舉辦十三屆，總計有四六○八人獲獎。去年七七一位得主中，宜蘭東山國中林家棻老師癌症過世，李棟樑親自前往致祭、慰問家屬。同樣已經十三年的「台北市國高中助學金」，總計捐助八九○一人。除了與聯合報邀請新竹玉山國小師生台北一日遊，去年另曾訪問桃園百吉國小、新北中角國小、新竹錦山國小，捐贈校務基金及物資。

義大利神父呂若瑟創立的聖嘉民啟智中心、全台最早收治身心障礙榮民子女的景仁教養院、台北市四所特教學校，李棟樑都定期親自前往，致贈慰問金與物資。另外每年固定捐助新北市淡水、三芝、石門區中低收入戶，計二六一戶。其他受贈團體，包括創世基金會、安德烈食物銀行腦性麻痺關懷協會等。基金會並與三軍總醫院松山分院合作，推動五場次社區巡迴醫療，嘉惠社區高齡軍眷便利就醫。

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