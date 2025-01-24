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旅客拿備品多付錢 民宿憂差評

聯合報／ 記者林佳彣邱書昱王燕華／連線報導

旅宿業不得主動提供一次性備品，最近引發爭議，學者認為，由奢入儉難，國人適應會有不短的陣痛期；但解方不難，只要讓旅客入住時擇其所需，就能化解不必要的誤會。

嘉義大學行銷管理研究所教授蕭至惠表示，國人已經習慣「旅館內什麼都有提供的套餐形式」，因此，短期內不管政府有無大力宣導，基於「由奢入儉難」的慣性，國人勢必有一段為期不短的陣痛期，才能逐漸適應。

蕭至惠說，不供應一次性備品是為減塑的「利他」政策，但多數人的觀念常是利己凌駕於利他，若不調整宣導作法，政策恐難順利推動。

花蓮民宿協會理事長林徐則鈾說，業者都配合不主動提供一次性備品，若住房客索取，有些採免費，但也有業者因為支持政策，也希望減塑，會收取費用。但發現，有些旅客來花蓮遊玩，因天數較長，入住不同民宿，對收費的民宿，就給較不好的評價。

「有比較就有傷害。」游姓民宿業者說，新法並未限定免費或付費提供，有模糊空間，若有明確規定，較不會造成困擾。

君品酒店表示，集團二○二○年起不主動提供備品，同年七月取消提供刮鬍刀、牙膏牙刷等一次性備品，沐浴乳改以大瓶裝，在顧客入住前寄信提醒自備。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍建議，旅宿業可在旅客訂房區或入住時說明規定，並讓旅客勾選自備或需要（購買）的備品，若全數自備，可考慮提供優惠。

民宿 花蓮

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