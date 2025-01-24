旅宿禁一次性用品 北市延年底實施

元旦起觀光旅館業及旅館業不得主動提供一次性備品，北市「淨零自治條例」前天上路，比中央更嚴格，全面禁止提供一次性備品，亦即除了自備就是要花錢買。但北市府昨表示，為加強宣導，規定會緩衝到今年底才實施，也不排除修法與中央同步。

環境部新規是旅宿業者不得主動提供個人衛生用品，但可提供容量大於一百八十毫升的大瓶裝液態盥洗及保養用品；如果忘了自備或臨時住宿時，有需求仍可向業者索取或購買。

新規上路後，因有旅宿業以一、二百元出售備品包，遭消費者批變相漲住宿費，也更不環保，造成民眾對國旅的厭惡感，有「消滅國旅」意味，讓環境部忙於解釋。北市府新規比中央更嚴，但剛上路就延後一年實施，被解讀政策轉彎。

北市淨零自治條例第十九條規定，轄內觀光旅館業及旅館業禁止提供一次性用品，比中央「不主動」提供更嚴格。

環保局資源循環科長林鈺惠說，條例規範更加嚴格，但旅館業反映應加強宣導，因此先給半年時間讓業者去化備品，七月廿二日起開始稽查北市六一八家旅宿業，違規者仍不會開罰，緩衝期至十二月卅一日；明年元旦起，違者才開罰三千元以上、一萬以下，並限期改善。

北市官員指出，因應淨零自治條例上路，迄今已辦十二場旅宿業者公聽會，業者在會上說很願意配合環保減塑規定，但也認為中央既然有規定，北市毋須更嚴格，因此去年底就研議要延長緩衝期，若今年民眾能逐漸習慣中央的規定，地方就不必更嚴格，可討論修改淨零自治條例，改成與中央一致的「不主動」提供。

台北市旅館公會理事長趙一任坦言，現行政策是旅宿業不主動提供備品，但客人有需要，可收費或免費給，都有看不見成本。