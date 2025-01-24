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諾羅肆虐 腹瀉就醫創5年紀錄

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
諾羅常見症狀以及預防方式。圖／疾管署提供
諾羅常見症狀以及預防方式。圖／疾管署提供

農曆春節未到，但國內腹瀉就診人數已持續增加，疾管署預估春節期間，單周就診人次將突破廿三萬人。林口長庚急診統計，最近幾乎一半的急診個案係因急性腸胃道疾病而就醫。北醫統計，最近因腹瀉、嘔吐求診的患者增加近五成，建議國人外出時，應戴上口罩，降低感染風險。

疾管署統計一月十二日至十八日腹瀉門急診就診人次，與一月五日到十一日相較，增加百分之八點三，創下近五年同期最高紀錄。另預估腹瀉就醫患者持續上升，為此，不少醫院為了因應腹瀉就醫人潮，特別規畫春節特別門診。

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰表示，近期急診患者主要為呼吸道感染、腸胃道不適等兩大族群，各占五成，呼吸道疾病多數都屬於「流感患者」，只要出現發燒症狀，幾乎九成都是流感；若主訴是腸胃道不適，多數為感染諾羅病毒

「這波諾羅疫情真的很嚴重」吳昌騰觀察，最近腸胃型感冒患者明顯增加，同時感染諾羅、上呼吸道病毒，上吐下瀉，咳嗽、發燒，苦不堪言，且有群聚跡象，一人罹病後，家人、辦公室的同事也跟著遭殃。

至於諾羅病毒感染途徑，吳昌騰表示，以外食、聚餐居多，在大規模群聚後，讓病毒傳散速度更快，感染後不停嘔吐。輪狀病毒也會造成腸胃道不適，引發腹瀉，因好發於嬰幼兒，若嚴重腹瀉，恐有脫水風險，家長應提高警覺。

患者 諾羅病毒

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