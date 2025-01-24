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去年老虐2萬件 年節家暴高峰

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
春節假期將至，恐邁入長者家暴高峰，衛福部統計發現，去年逾兩萬件老人遭家暴個案，逾五成晚輩打長輩。示意圖。記者林澔一／攝影
春節假期將至，恐邁入長者家暴高峰，衛福部統計發現，去年逾兩萬件老人遭家暴個案，逾五成晚輩打長輩。示意圖。記者林澔一／攝影

子女們每月撫養費金額不同，一名老人家當眾責罵了孝親費較少的孩子，卻在除夕團圓時爆發激烈衝突，亂砸東西，引發家暴事件。衛福部去年受理二萬餘件老人家暴案件，不少發生在年節假期，一一三保護專線全年無休，如有狀況，立即撥打，值班社工提供協助。

台灣自立支援照顧專業發展協會名譽理事長林金立表示，年節期間確實為老年人家暴高峰期，長者容易遭受言語、精神暴力，甚至被家人毆打。例如，子女回家過年，與長者因觀念不同而發生衝突；再者，財產糾紛所引發的家人間芥蒂，也常在過年期間浮出檯面，互相叫罵。

衛福部保護司長張秀鴛表示，一一三年共接獲二萬餘件老年人家暴事件，主要為晚輩毆打長輩，像是子女打父母，孫子女打祖父母等暴力案件，占比高達百分之五十五，其次為夫妻或伴侶間暴力，占百分之廿六。

張秀鴛表示，春節期間家庭成員相聚，紛爭衝突機率也明顯較高，有些啃老族向老爸老媽伸手要錢，如果不從，就暴力相向，或開口叫罵「等你死了之後，所有東西還不是變成我的！」讓長者哭紅眼睛。

許多老年人愛面子、在意形象，基於家醜不可外揚，而不敢向外求助。有些則因失智、失能，而無法主動求援。張秀鴛提醒，民眾如果長輩身上出現不明傷口，或神色有異，疑似受到家暴，務必撥打一一三專線電話。

張秀鴛強調，一一三專線全年無休，若來電陳述的內容尚不致危及性命，但需政府資源協助，一一三接線人員將請輪值社工出勤協助。若情況緊急且經評估有危及性命之餘，就會通報一一○勤務指揮中心，巡邏員警將在最短時間內趕至案家協助，盼減少不幸事件發生。

除了老年人家暴事件變多，張秀鴛觀察，兒少保護案件、親密關係暴力事件在年假期間發生頻率也變高，主要在於寒假期間兒少常生活不規律，熬夜上網，家長不滿，採取斷網、禁用等措施，而爆發管教衝突。親密伴侶則因春節假日時，面對與親戚往來、互相比較等壓力，也易發生肢體暴力。

子女 孝親費 家暴 老年人 衛福部 親密關係

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