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現在吃正合適！菠菜冬天營養乘三倍 紅色根部千萬別扔掉

聯合新聞網／ 綜合報導
菠菜根部富含營養，丟掉可惜。圖／Ingimage
菠菜根部富含營養，丟掉可惜。圖／Ingimage

受到美國卡通的影響，菠菜一直以來都給人營養健康，吃下去就讓人渾身是勁的印象。事實上，菠菜確實含有豐富的養分，而且是相當常見的蔬菜。尤其在冬季的時候，更能吃到營養又美味的菠菜。

根據日本媒體「LASISA」報導，現在一年四季都能買到的「菠菜」，真正的盛產期其實在冬季。菠菜在寒冷的氣候下種植，甜味和營養會更豐富。菠菜含有抗氧化作用的胡蘿蔔素B、維生素K、維生素C、葉酸、鐵、鈣和鎂等多種營養素，而在冬季採收的菠菜，維生素C含量是夏季菠菜的三倍。維生素C能提高免疫力，促進膠原蛋白合成，非常適合在冬季預防感冒和緩解肌膚乾燥。

許多人料理菠菜時，會將根部切除，實際上這是很可惜的做法。菠菜根部的紅色部分，富含骨骼形成的礦物質錳以及多酚類物質。因此在料理菠菜時，建議保留根部紅色的部分，只需稍微切除根尖，並在根部劃上十字刀口，這樣就能輕鬆清洗掉根部的泥沙，也能讓加熱更為均勻。

菠菜中的草酸是造成澀味的原因之一，且草酸還會阻礙鐵和鈣的吸收。因此在燙菠菜時，建議不要加蓋，並在燙好後快速沖水降溫，這樣可以去除草酸。不過也要注意，菠菜的維生素C和鉀屬於水溶性，因此最好使用大量熱水，快速燙煮約1分鐘，當菠菜呈現鮮綠色時即可撈起，避免長時間浸泡於水中。

若將菠菜與富含動物性蛋白質的肉類或魚類、維生素C、檸檬酸一起攝取，可有效促進鐵的吸收。此外，搭配富含維生素E的芝麻、堅果類或植物油能增強抗氧化力，與含有豐富維生素D的菇類一起食用，則可提高鈣的吸收率。

料理 膠原蛋白 蛋白質

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