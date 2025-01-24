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蛋糕進冰箱越久越難吃？放保鮮盒前「換方向」防止口感變乾
碰到生日等活動時，很多人都會準備蛋糕來慶祝。雖然蛋糕人見人愛，但偶爾還是會碰到沒吃完的時候，如果按照一般方式冷藏，又可能讓蛋糕的風味跑掉。近來有一位日本主廚，就分享了冷藏蛋糕的小技巧。
根據日本媒體「withnews8」報導，日本知名廚師網友「@HG7654321」近來在個人X上分享，當遇到要保存蛋糕的時候，可以將蛋糕裝進保鮮盒內，但並不是直接裝，而是將保鮮盒倒過來裝。
ケーキを保存したい時はジップロックを逆さまにすると非常に良い。 pic.twitter.com/w9TjBVC9Jx— 麦ライス(シェフ) (@HG7654321) December 4, 2024
之所以要這樣做，是因為蛋糕在保存過程中，水分會漸漸流失，口感變得乾燥。而這位廚師網友嘗試了許多方法，最後發現這樣倒過來放，不僅能夠達到防止乾燥的效果，還能保持蛋糕新鮮，而且收納上還能堆疊其他物品，可以順便節省一點空間。
不過他也提醒，部分生鮮蛋糕建議在當天內食用，才能保持最佳風味。畢竟蛋糕的香氣很容易散失，建議最好都在兩天內食用完畢，這樣口感會更佳。另外，如果是一些有裝飾，尺寸較高的蛋糕，就要確認現有的保存容器夠不夠深，或者平時就刻意購買較深的容器，隨時準備放置蛋糕。
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