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環境部再審「紅樹林方法學」 環團憂栽種亂象：藍碳變血碳

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部今再審查紅樹林方法學，會中學者質疑碳匯效果被誇大，環團則指出，紅樹林有擴散成純林，陸化影響生態、排洪等疑慮，並憂心出現栽種亂象，「從綠碳、藍碳，變成血碳」。圖為新豐紅樹林生態保育區，自然生態多樣可看見招潮蟹、蝦、魚、貝類和海鳥等潮間帶生物。聯合報系資料照
環境部今再審查紅樹林方法學，會中學者質疑碳匯效果被誇大，環團則指出，紅樹林有擴散成純林，陸化影響生態、排洪等疑慮，並憂心出現栽種亂象，「從綠碳、藍碳，變成血碳」。圖為新豐紅樹林生態保育區，自然生態多樣可看見招潮蟹、蝦、魚、貝類和海鳥等潮間帶生物。聯合報系資料照

環境部今再審查紅樹林方法學，會中學者質疑碳匯效果被誇大，環團則指出，紅樹林有擴散成純林，陸化影響生態、排洪等疑慮，並憂心出現栽種亂象，「從綠碳、藍碳，變成血碳」。專案小組經討論後決議補正再審。

環境部氣候變遷署去年四月預告由農業部及海洋委員會共同提出的「海草復育」、「紅樹林植林」溫室氣體減量方法草案，去年七月召開首次審查會議，專案小組要求加強監測、防洪評估，今天第二次召開專案小組審查會議。

會中中興大學生命科學系教授施習德指出，農業部及海委會欲將「紅樹林植林」減量方法，改為「紅樹林復育」減量方法，但台灣除屏東大鵬灣的紅樹林為原生種，其餘多為非原生，不應用「復育」二字，且紅樹林會大量排放溫室氣體，有抵銷作用，也會對生態會產生影響，夏威夷、紐西蘭等都在移除。

台灣蠻野心足生態協會專案助理洪碩辰認為，不論是綠碳或藍碳，潛力都被誇大，盤點既有碳匯是沒有實質減碳效益，因為可增長面積有限，應回歸源頭減量。

台灣荒野保護協會秘書長謝振東說，荒野倡議要移除紅樹林已經多年，且從新竹到台北地區執行移除計畫發現三大問題，包含出海口淤積會限縮通洪斷面；招潮蟹棲地被破壞，生物多樣性消失，黑面琵鷺恐不會來；垃圾難清理，尤其是海茄冬，易導致台灣鋏蠓孳生。

謝振東表示，肯定農業部與海委會主動積極投入，但認為也需要謹慎宣導。過去看到台灣民眾習慣跟風栽種一些非台灣原生種植物，從過去的櫻花到最近的落羽松，憂心未來恐出現各地栽種紅樹林的亂象。

台灣蠻野心足理事長陳憲政表示，相關機關都要澄清，不是種下去再去評估、處理，以及適合紅樹林生長的地方也定義不明確，憂心遍地開花，「這不是綠碳、是血碳」。

海委會表示，將聽取各界意見，未來若要復育，會落實生態維持及生物多樣性；但專案小組委員也憂心維持生態的執行人力能否充足，以及適用條件相對廣泛，建議應做具體釐清，包含外加性等都要須補充資料，最後決議補正再審。

復育 環境部 紅樹林 荒野保護協會 農業部

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