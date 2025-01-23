東京新美術館「美超越國際水墨展」開幕 台灣首次參展

中央社／ 東京23日專電
第22屆「美超越國界」國際水墨展於23日在東京國立新美術館開幕，駐日代表李逸洋與促成台灣作品參展推手之一的醫師中山玉惠於台灣展區兒童作品前合影。圖／文化部駐日台灣文化中心提供
第22屆「美超越國界」國際水墨展於23日在東京國立新美術館開幕，駐日代表李逸洋與促成台灣作品參展推手之一的醫師中山玉惠於台灣展區兒童作品前合影。圖／文化部駐日台灣文化中心提供

第22屆「美超越國界」國際水墨展今天在東京國立新美術館開幕，這是台灣首次參與這項公開徵件的國際展。駐日代表李逸洋表示，台灣一直致力於國際交流，希望透過這類展覽，讓世界更深入地認識台灣的藝術發展與創新精神。

文化部駐日台灣文化中心發布新聞稿表示，這屆「美超越國界」（美は国境を越えて）水墨展共有來自31個國家的作品參展，在600多件展出作品中，台灣的作品共53件。

「美超越國界」展覽由致力推廣水墨畫日本國際墨友會主辦，現任會長小林東雲與台灣頗具淵源，他曾於1990年代來台灣學習水墨畫，如今已自成名家，授徒無數。他的學生中包括旅日台裔醫師中山玉惠，她近年師從小林東雲學習水墨畫並熱心推廣，這次與僑務委員蕭悧悧居間大力促成台灣作品參展。

駐日代表李逸洋獲主辦單位邀請出席開幕典禮致詞及觀展。他特別感謝僑胞的大力促成，以及台灣文化中心的協助。

李逸洋表示，藝術是超越國家與地域界限的語言，台灣一直致力於文化藝術的國際交流，誠摯地希望透過這樣的展覽，持續跟各國交流，讓世界更深入地認識台灣的藝術發展與創新精神。

本屆參展作品來自世界不同國家，除了亞洲外，還包含德國、西班牙、匈牙利、義大利等歐洲國家，展場分區展示各國作品，其中也有小朋友繪製的作品。台灣作品展區標示台灣及中華民國國旗，相當具有識別度。

「美超越國界」在國立新美術館2A展覽室展出，美術館擁有日本最大的展示空間（1萬4000平方公尺），是日本重要的美術館之一，展出時間為即日起至2月2日。

日本 水墨畫 美術館

延伸閱讀

日本參院改選前哨戰！東京都議員選舉6月22日投開票

新安東京海上產險獲標普予評等A 長期評等展望「穩定」

日本浮世繪典藏展將前進高雄 150件作品免費參觀

桃市立美術館完工無法獲使照 1原因造成盼中央挹注經費

相關新聞

環境部再審「紅樹林方法學」 環團憂栽種亂象：藍碳變血碳

環境部今再審查紅樹林方法學，會中學者質疑碳匯效果被誇大，環團則指出，紅樹林有擴散成純林，陸化影響生態、排洪等疑慮，並憂心...

男子放鞭炮被炸到頭骨、眼球險要命 醫呼籲：過年要注意安全

國人在年節期間或迎神賽會時，常會燃放鞭炮，也常發生炸傷人事件，彰基醫學中心最近收治1名男子被鞭炮炸到頭骨及右眼球破裂案例...

過年冷颼颼！首波寒流侵襲小年夜下探8度 開工前恐有冷氣團接力

中央氣象署指出，明天至周末受東北季風影響水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢機率。下周日入冬以來最...

威力彩頭獎連25槓 下期獎金上看6.4億元

威力彩第114007期今晚開獎，第一區中獎號碼為25、10、07、13、29、22，第二區中獎號碼為02號；派彩結果，頭...

談身權法修法 民團籲持續邁向通用性無障礙環境

台灣身心障礙者自立生活聯盟今天對「身心障礙者權益保障法」修法提出建議，提醒國家應邁向通用性無障礙環境，不該用合理調整作擋...

東京新美術館「美超越國際水墨展」開幕 台灣首次參展

第22屆「美超越國界」國際水墨展今天在東京國立新美術館開幕，這是台灣首次參與這項公開徵件的國際展。駐日代表李逸洋表示，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。