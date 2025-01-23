談身權法修法 民團籲持續邁向通用性無障礙環境

台灣身心障礙者自立生活聯盟今天對「身心障礙者權益保障法」修法提出建議，提醒國家應邁向通用性無障礙環境，不該用合理調整作擋箭牌，並盼政府以人為中心整合各項資源。

衛福部日前提出「身心障礙者權益保障法」修正草案，台灣身心障礙者自立生活聯盟今天舉行線上討論會，對於未來可能修法方向，提出權益保障、無障礙環境、醫療與輔具服務、教育支持、社會參與及支持服務、合理調整、歧視防止、司法平等和代表性與參與等9個重點方向提出建議。

醫療與輔具部分，聯盟秘書長林君潔指出，雖然障礙與醫療需求高度連結，但身障者就醫依舊充滿障礙，因此醫療機構須改善無障礙設施；此外也應保障障礙者可以獲得必要輔具，否則現況很多輔具只有國外有，或是因取得、維修非常昂貴，導致障礙者看得到用不到。

教育支持，林君潔指出，盼除「特殊教育法」外，在障權法中也能加強保障。社會參與與支持服務，則盼加強保障休閒、體育與參政，及加強個人協助，避免障礙者在參政和體育休閒上，與一般人有所不同。

至於合理調整，林君潔說，其實會很擔心被誤用或被當成是擋箭牌，政府應要有長期規劃，讓國家邁向通用性無障礙環境，而不是用個別人力引導等「合理調整」方式暫時解決當下需求，卻不從系統性改善設施。

另名參與者指出，隨著邁入超高齡化社會，有障礙的民眾會越來越多，以車站引導為例，雖然現在可以用個別引導的方式處理，但若有越來越多人有需求，恐造成供不應求。

代表性與參與部分，會中有參與者提及，其實台灣許多人、機構都很有愛心，希望協助障礙者，但是多年來仍缺乏將障礙者納入決策體系的作法，常導致愛心用錯地方、難以真正幫到障礙者，障礙者反而有時要「用兇的」才能獲得實際需要的資源。

林君潔也指出，目前可協助障礙者的資源，散落在長照服務或是勞動部轄下的職務再設計業務，障礙者學生資源則在教育部；雖然4個體系的資源整合起來可以有效協助1個身心障礙者，但因資源被切割導致難以整合。

林君潔說，盼政府由目前以行政部門為主的思維，改以人為中心整合。且同1個人會因為有不同身分與障別，而有不同需求，如精神障礙者也可能會有坐輪椅等需求，但人被切割的現況，卻與現實生活相差甚遠，盼各部門能看到如何把資源更有效地投入每個人身上。