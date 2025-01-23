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運輸減碳公路為主 交通部：將提升公共運輸量及運具電動化

中央社／ 台北23日電
交通部次長陳彥伯。本報資料照
交通部次長陳彥伯。本報資料照

總統府舉行國家氣候變遷對策委員會第3次委員會議，交通部次長陳彥伯今天報告運輸部門減碳策略，表示以公路為主，將推動提升公共運輸量及運具電動化。

陳彥伯說，運輸部門2022年溫室氣體排放3628.2萬公噸，較2021年增加84.8萬公噸，占國家總體排放12.69%，低於製造、能源及住商部門。

陳彥伯說，運輸部門氣體排放以公路系統占比最高，2022年為96.32%；若以運具區分，以小客車占比48.99%最高，其次是小貨車17.77%。

陳彥伯說，移轉私人運具到公共運具及推動運具電動化是運輸部門減碳重點，預計2030年比2005年減少20%，2035年較2005年減少33.4%。

陳彥伯提到運輸部門自主減碳計畫目標，包括提升公共運輸運量及完備步行及暨自行車行使用環境、運具電動化及無碳化、提升運輸系統及運具能源使用效率；同時另外推動兩項旗艦行動計畫，加大運輸部門減碳力道，一是商用車輛動化及無碳化，一是永續航空燃油。

陳彥伯說，在提升公共運輸量策略上，應結合步行及自行車，讓民眾從出門到最後一哩路都能串聯，鼓勵民眾搭公共運輸，同時發展軌道建設、整合票證系統，提供票證優惠，TPASS行政院通勤月票政策照顧通勤族，14日剛推出的TPASS 2.0，就是要吸引非通勤族也願意搭共公共運輸。

自主減碳部分，陳彥伯說，交通部與經濟部合作，預計2030年市區公車及公務小客車都達到百分百電動化，電動小客車占比達30%，電動機車達35%，希望到2040年，小客車及機車也百分百電動化。

因應運具電動化，公共充電樁在2030年可達3萬4625樁，2035年達9萬5425樁。

陳彥伯提到，電動商用小客車，也就是計程車電動化的普及率，目前預計2030年時達50%，2035年達75%；電動小貨車電動化在2030年達5%，2035年達20%。

有關航空永續燃油（SAF），陳彥伯說，今年在桃園機場、松山機場及高雄機場推試行計畫，提供國籍航空公司添加，預計2030年，國籍航空使用SAF比例達5%。

公共運輸 陳彥伯 電動機車

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