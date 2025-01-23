快訊

國際級現象！「逛寶雅想大便」國外也同感 澳洲醫生解釋原因

聽新聞
0:00 / 0:00

全身長疹子…台南首例「Ib病毒株」M痘個案 衛生局：已聯繫環境清消

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南今新增一例M痘個案，且病毒株為國內尚未有感染的M痘第1分支（Clade I）「Ib病毒株」，南市衛生局表示，M痘主要透過密切接觸傳播，包括皮膚或黏膜接觸，因此民眾若出現發燒、淋巴腫大、紅疹或水泡等症狀，應立即就醫並主動告知接觸史。圖為紅疹、水泡示意圖，非個案當事人。圖／南市衛生局提供
台南今新增一例M痘個案，且病毒株為國內尚未有感染的M痘第1分支（Clade I）「Ib病毒株」，南市衛生局表示，M痘主要透過密切接觸傳播，包括皮膚或黏膜接觸，因此民眾若出現發燒、淋巴腫大、紅疹或水泡等症狀，應立即就醫並主動告知接觸史。圖為紅疹、水泡示意圖，非個案當事人。圖／南市衛生局提供

台南衛生局今發布新增一例M痘個案，且屬於國內尚未有感染的M痘第1分支（Clade I）「Ib病毒株」病毒株，衛生局目前已安排個案回診就醫，並進行環境清消，年節將近，提醒民眾出入高風險場域或國家，應避免與不特定人士親密接觸，保持良好個人衛生習慣。

衛生局表示，該名M痘個案因全身有疹子、水泡、膿疱等症狀，經就醫後通報確診，該個案並無國外旅遊史，平時主要在台南北區活動，目前已聯繫進行環境清潔消毒，且感染的病毒株為國內尚未有感染的M痘第1分支（Clade I）的「Ib病毒株」。

衛生局提到，預防M痘最有效的方式是接種M痘疫苗，且完成2劑疫苗接種可達9成保護力，呼籲符合公費疫苗接種條件民眾，像是近1年有風險性行為者、過去曾罹患性病，或性接觸對象有前述任一情形者等，請盡速接種。

衛生局也說，M痘主要透過密切接觸傳播，包括皮膚或黏膜接觸，因此民眾若出現發燒、淋巴腫大、紅疹或水泡等症狀，應立即就醫並主動告知接觸史；透過接種疫苗、保持良好衛生習慣與謹慎防範，能有效降低感染風險，守護個人與社區健康。

M痘 台南 疫苗 衛生局

延伸閱讀

台南114年出現首例M痘 30多歲男「全身長疹子」無國外旅遊史

37歲林珍羽不抽菸罹肺癌 醫分析原因 曝早期個案復發率

基隆餐酒館增4名用餐後不適 計11名有7名就醫

共同都吃凱薩沙拉...基隆餐廳3批客人7人就醫 衛生局今命停業

相關新聞

過年冷颼颼！首波寒流侵襲小年夜下探8度 開工前恐有冷氣團接力

中央氣象署指出，明天至周末受東北季風影響水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢機率。下周日入冬以來最...

C教授涉性騷遭懲處將提行政救濟 台大：調查過程無不法

日前周刊爆料台大醫院婦產科權威「C教授」遭多名住院醫師指控性騷，且請辭獲准，外傳該名教授就是婦產科醫學會理事長陳思原，他...

別忘了對獎！2024年11、12月統一發票周六開獎 為金蛇年添好彩頭

蛇年即將到來，民眾準備放春節連假的同時，周六（25日）不要忘了核對發票，看看自己是否成為千萬大獎的幸運兒，為金蛇年帶來好...

不孕症權威性騷案 陳思原首發聲明：抗議台大懲處

日前媒體報導，台大婦產科權威醫師「C教授」，遭6名住院醫師以及研究生指控性騷擾，後續請辭獲准。外傳C教授為不孕症權威、婦產科醫學會理事...

南韓YTR探索花蓮之美喊「永生難忘」 觀光署推交通優惠搶人氣

為推廣台灣觀光，觀光署邀請韓國知名旅遊YouTuber NAkANG赴花蓮、台北體驗在地旅遊，將更多景點介紹給韓國旅客，...

全身長疹子…台南首例「Ib病毒株」M痘個案 衛生局：已聯繫環境清消

台南市衛生局今發布新增一例M痘個案，且屬於國內尚未有感染的M痘第1分支（Clade I）「Ib病毒株」病毒株，衛生局目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。