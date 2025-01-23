全身長疹子…台南首例「Ib病毒株」M痘個案 衛生局：已聯繫環境清消

台南市衛生局今發布新增一例M痘個案，且屬於國內尚未有感染的M痘第1分支（Clade I）「Ib病毒株」病毒株，衛生局目前已安排個案回診就醫，並進行環境清消，年節將近，提醒民眾出入高風險場域或國家，應避免與不特定人士親密接觸，保持良好個人衛生習慣。

衛生局表示，該名M痘個案因全身有疹子、水泡、膿疱等症狀，經就醫後通報確診，該個案並無國外旅遊史，平時主要在台南北區活動，目前已聯繫進行環境清潔消毒，且感染的病毒株為國內尚未有感染的M痘第1分支（Clade I）的「Ib病毒株」。

衛生局提到，預防M痘最有效的方式是接種M痘疫苗，且完成2劑疫苗接種可達9成保護力，呼籲符合公費疫苗接種條件民眾，像是近1年有風險性行為者、過去曾罹患性病，或性接觸對象有前述任一情形者等，請盡速接種。

衛生局也說，M痘主要透過密切接觸傳播，包括皮膚或黏膜接觸，因此民眾若出現發燒、淋巴腫大、紅疹或水泡等症狀，應立即就醫並主動告知接觸史；透過接種疫苗、保持良好衛生習慣與謹慎防範，能有效降低感染風險，守護個人與社區健康。