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南韓YTR探索花蓮之美喊「永生難忘」 觀光署推交通優惠搶人氣

中央社／ 首爾23日專電
為推廣台灣觀光，觀光署邀請南韓知名旅遊YouTuber NAkANG赴花蓮、台北體驗在地旅遊，將更多景點介紹給南韓旅客。示意圖。圖／花蓮縣政府提供
為推廣台灣觀光，觀光署邀請南韓知名旅遊YouTuber NAkANG赴花蓮、台北體驗在地旅遊，將更多景點介紹給南韓旅客。示意圖。圖／花蓮縣政府提供

為推廣台灣觀光，觀光署邀請韓國知名旅遊YouTuber NAkANG赴花蓮、台北體驗在地旅遊，將更多景點介紹給韓國旅客，同時宣傳專為外國旅客提供的Taiwan PASS交通優惠。

外國旅客使用Taiwan PASS，可在特定期間內無限次搭乘各種交通工具，並提供台鐵版及高鐵版，適合想規劃台灣多點旅遊的旅客使用。

日前到訪花蓮的韓國YouTuber NAkANG就在影片中使用台鐵來回台北及花蓮，搭配機場捷運、計程車、機車及小客車租賃等多種交通方式。

過去曾多次拍攝在台旅遊影片的NAkANG表示，在沙灘上和妹妹一起騎著ATV越野車時，「一邊是遼闊的大海、一邊是雄偉山脈，這樣的景色讓我永生難忘」。他也對當地居民的熱情及在地美食留下深刻印象，「花蓮的獨特讓我特別難忘」。

NAkANG將這次台灣行剪成兩部20多分鐘長的影片上傳，內容涵蓋林田山、石梯坪、七星潭等花蓮景點，ATV越野車、獨木舟體驗，還吃了炸蛋蔥油餅、傳統麵點、水餃及海鮮等在地美食，讓妹妹大呼下次還要一起旅行。

觀光署也藉此機會，透過韓國媒體宣傳Taiwan PASS優惠。旅客可根據自己的旅遊風格，選擇使用包括機場捷運與台北捷運、或有觀光巴士票券的套票。

觀光署表示，花蓮曾因韓國人氣綜藝，成為韓國旅客青睞的熱門觀光地之一，也被選為2024年台灣觀光宣傳海報拍攝地。透過與NAkANG合作，期盼進一步將花蓮的自然美景、原住民文化及水上活動等多樣魅力介紹給韓國民眾。

YouTuber 機場捷運 花蓮

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