預防乾眼症 中醫養眼3良方

現代人用眼時間長，使用3C產品普及，成天滑手機、看電腦、手遊、追劇，眼睛常感到乾澀、畏光、癢、有異物感、灼熱疼痛…，小心「乾眼症」找上你。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，乾眼症主因為淚液分泌量不足、分泌時間不對，無法保持眼球表面濕潤，嚴重時可能造成角膜破損，中醫可從調理肝腎著手改善。

中醫稱乾眼症為「白澀症」，眼部赤腫不顯，只覺得眼內乾澀不舒服，但如果乾眼症不治療，除了看東西不清楚、容易疲勞之外，嚴重者恐致角膜損傷，甚至留有疤痕而影響視力。林舜穀表示，要預防乾眼症，除了減少使用3C的時間，中醫更強調「滋肝補腎」的調養。

「腎主水、肝主經」，腎臟是調節體內水分的主要器官，肝則開竅於目，眼睛的問題與「肝」有密切關係。許多人常因熬夜、睡眠不足造成肝腎陰虛，且頻繁使用電子產品耗損眼力。林舜穀建議，人體的經絡在半夜會走到肝膽經，如果希望眼睛健康，凌晨1點至凌晨3點間一定要進入深沉睡眠。

眼睛周圍有許多穴位，包括睛明、承泣、瞳子髎、攢竹、絲竹空，以及頭後側的風池穴、四肢的光明穴等，多按摩可促進血液循環流通，減緩眼睛痠、脹、痛等症狀。按摩方式分為按壓、指揉、點按，分別是以拇指慢慢向下按壓、拇指或食指指腹旋轉揉動、手指點按穴位。

在護眼茶飲部分，林舜穀推薦可飲用「明目湯」，藥材為枸杞、菊花、決明子、黃耆，利用中藥材的特性來補充眼部營養，同時補肝腎、滋潤肝血。穴位按摩加上護眼茶飲、充足睡眠，可加強氣、血、津液，進而有正常淚水生成及排流功能，讓眼睛常保滋潤。

護眼要訣