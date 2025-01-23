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史博館攜手央行 特展一探蛇年相關套幣

中央社／ 台北23日電

包紅包是農曆春節重要儀式，史博館今天攜手中央銀行推出「一圜復始－鈔幣特展」，讓人一窺紅包裡的鈔幣昔日樣貌，呈現具有歷史意義的鈔幣外，也配合蛇年展出相關套幣與繪畫。

國立歷史博物館與中央銀行曾合作多次展覽，包括2019年「錢世金生」特展、2023年於中央銀行券幣數位博物館展出「錢塵往事」等。「一圜復始－鈔幣特展」則匯集雙方精華藏品，推出「生肖紀年的習俗」與「綿延的歷史傳承」展示軸線。

史博館今天透過新聞稿表示，史博館擁有豐富的通貨收藏，包括自先秦到現代的各式銅、銀幣、銀兩等，而中央銀行及所屬中央印製廠、中央造幣廠等，不但承擔印鑄國幣的重要使命，也收藏自民國以來的鈔幣及其製作流程的豐富史料。

史博館說明，國內發行金屬幣均為圓形，究其起源，最早是由戰國時代的秦國開始使用「圜錢」，而傳統錢幣中有方孔，也有對應「天圓地方」的意義，故「圜」字於歷史與金融上，均有重大意義。

自宋朝開始，「年號錢」常規鑄造，錢幣因此帶有時間印記，而到了民國時期，雖已不再有帝王紀年，但年號概念仍以「民國OO年」的形式保留下來。同時民間使用數千年的干支紀年，也簡化成更親切的符號，像每12年一輪的生肖，採用當值生肖發行紀念套幣，也是中央銀行開春的重要業務。

史博館表示，春節連假1月30日至2月2日（初二至初五）期間，史博館推出「蛇來運轉、財聚福臨－新春好印到」活動，購票入館即可獲得以應景金蛇造型設計套印圖樣的精緻卡片，逛展並親手壓印迎春小卡，完成後至服務台可領取限量福袋共1000套，也歡迎小朋友免費到B1兒童創意共學空間動動巧手，剪出立體「春」字。

「一圜復始－鈔幣特展」今天起於史博館5樓展出至4月6日。

史博館 生肖 蛇年

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