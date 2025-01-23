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過年冷颼颼！首波寒流侵襲小年夜下探8度 開工前恐有冷氣團接力

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
下周日入冬以來最強冷空氣、首波寒流南下，預計影響到初一清晨。本報資料照片
下周日入冬以來最強冷空氣、首波寒流南下，預計影響到初一清晨。本報資料照片

中央氣象署指出，明天至周末受東北季風影響水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢機率。下周日入冬以來最強冷空氣、首波寒流南下，預計影響到初一清晨，最冷時間點在小年夜晚上到除夕清晨，中部以北及宜花地區僅8至12度，緊接初五預計又有大陸冷氣團南下，整個過年相對寒冷。

氣象署預報員張竣堯表示，明天至周末受東北季風影響，明天桃園以北、東半部有局部短暫雨，山區也有零星雨，其他地區多雲到晴；周末水氣增加，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢機率。

張竣堯指出，下周日入冬以來最強冷空氣、首波寒流南下，下周一至周三清晨受寒流影響，直至周三白天才減弱回溫。小年夜白天預計北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，下半天起轉乾冷，各地多雲到晴，僅花東有零星雨，並持續到初二。

溫度方面，張竣堯表示，周末前各地夜晚約14至18度，白天高溫可達20度以上，中南部甚至有24、25度。周末北台灣白天約18至20度，周日晚間起逐漸降溫，最冷在小年夜晚上到除夕清晨，中部以北及宜花地區僅8至12度，南台灣也只有12至14度，除夕轉乾冷要留意輻射冷卻影響，預計初一及初二清晨可能再低1、2度。

張竣堯也說，這波寒流後，初五預計又有冷空氣南下，預估為大陸冷氣團等級，整個過年相對寒冷。此外，周六至除夕基隆北海岸、東半部、蘭嶼、綠島及恆春半島有長浪機率，提醒民眾前往海邊留意安全。

在降雪部分，他指出，明天中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機會；下周日晚間到周一整天北台灣1800至2000公尺以上高山及各地3000公尺以上高山也有機會降雪。

冷氣團 寒流 除夕

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