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桃機候機室大變身 看電影賞風景、AI藥師提供養生諮詢

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
C8造夢映象候機室以「台灣電影」為主題，設置大型場記板讓旅客與電影道具合影留下美好回憶。圖／昇恆昌免稅商店提供
C8造夢映象候機室以「台灣電影」為主題，設置大型場記板讓旅客與電影道具合影留下美好回憶。圖／昇恆昌免稅商店提供

桃園國際機場又有全新候機室！昇恆昌免稅商店在農曆春節前推出3間全新候機室，不僅能欣賞金馬獎獲獎短片、六大離島風情，還有ＡＩ藥師提供養生諮詢，透過視覺、聽覺與觸覺的全方位體驗，將台灣的藝術、文化及生活方式一一透過候機室呈現，陪伴旅人度過候機時光。

昇恆昌表示，秉持專業及創新的企業理念，規劃桃園國際機場一系列景觀休息區及24個主題候機室等公共設施，打造多元文化空間，其中桃機第二航廈候機室透過與產官學合作將台灣的獨特魅力展現其中，農曆年前C5漢方秘境候機室、C8造夢映象候機室及C9島嶼漫遊候機室完工啟用，讓旅客在候機時光中感受台灣文化與創意。

昇恆昌指出，C5漢方秘境候機室讓旅客了解台灣特色草本及世界草本的歷史，並提供AI藥師互動，仿照中醫把脈問診的諮詢方式，為旅客提供專屬養生食譜，無論是草本香氛還是藥櫃的設置，都讓旅客在忙碌的旅程中找到一片寧靜與放鬆。

C8造夢映象候機室則以「台灣電影」為主題，打造「金馬影廳」與「電影造夢者」兩大區域，設置經典影廳座椅、大螢幕及場記板等道具，讓旅客與電影道具合影留下美好回憶，另外還能欣賞金馬獎獲獎短片，在候機的空檔感受台灣電影的獨特魅力。

C9島嶼漫遊候機室以「離島風情」為主題，運用特製沙發形塑島嶼，透過視覺與多媒體呈現，讓旅客可以在候機時間體驗澎湖、金門、小琉球、綠島、蘭嶼及馬祖等獨特的自然景觀和豐富的地方文化。期盼透過精心設計的候機室將台灣的文化特色傳遞給往來旅客，在國門留下美好的文化體驗。

C9島嶼漫遊候機室以「離島風情」為主題。圖／昇恆昌免稅商店提供
C9島嶼漫遊候機室以「離島風情」為主題。圖／昇恆昌免稅商店提供
桃園國際機場C5漢方秘境候機室讓旅客了解台灣特色草本及世界草本歷史。圖／昇恆昌免稅商店提供
桃園國際機場C5漢方秘境候機室讓旅客了解台灣特色草本及世界草本歷史。圖／昇恆昌免稅商店提供
C5漢方秘境候機室有AI藥師與旅客互動，提供專屬養生食譜。圖／昇恆昌免稅商店提供
C5漢方秘境候機室有AI藥師與旅客互動，提供專屬養生食譜。圖／昇恆昌免稅商店提供

桃機 機場 電影

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