C教授涉性騷遭懲處將提行政救濟 台大：調查過程無不法

日前周刊爆料台大醫院婦產科權威「C教授」遭多名住院醫師指控性騷，且請辭獲准，外傳該名教授就是婦產科醫學會理事長陳思原，他今天在臉書發布聲明，強調報載內容不實，也說將對台大懲處提出抗議及行政救濟。台大醫院醫務秘書陳彥元表示，一切過程合法、合規，尊重陳教授提出行政救濟的權利。

陳思原今於自己臉書發布聲明，總計七點內容，第一本案並無申訴人、第二亦無報載諸多不實等舉止、第三並無透過高層向台大施壓、關說調查或處置、第四對於台大之懲處，提出抗議，將採行政救濟流程、第五因個人健康因素，須請病假兩個月，繁重的理事長工作職責，委請張維君副理事長代理、第六對造謠、無的放矢者保留法律追訴權、第七對於造成的紛擾，深切反省。

台大醫院在今年2月調查陳思原案，5月底決議記2大過，案件移送台灣大學，前後舉行10次會議調查，並要求陳思原與所指導的實習醫師保持距離。台大校方處理案件過程中，陳思原自請離職。根據台大醫院調查，受害者當中並無大學學生，只有同事身分的年輕醫師，院方針對受害者持續關懷並提供心理諮商資源。

陳彥元表示，陳教授案件確實沒有申訴人，院方依性別平工作法雇主知悉管道積極辦理，主動立案調查，「一切合法、合規」，且已完成性平會、考績會流程，並將處理結果送至所屬機關台灣大學，院方尚未收到對懲處結果的申訴，但對陳教授以機構內申訴、機構外訴願、行政訴訟等法定程序爭取權益表達尊重。