快訊

住蘇聯？川普「大清洗」各機關1類部門 再威脅未舉報抗命者下場慘

頭城名店前車禍「砂石車連撞3車」現場畫面曝 議員座車慘被夾三明治

聽新聞
0:00 / 0:00

C教授涉性騷遭懲處將提行政救濟 台大：調查過程無不法

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
遭指控涉性騷的「C教授」陳思原將對台大題醫院提出行政救濟，該院醫務秘書陳彥元表示，一切過程合法、合規，尊重陳教授提出行政救濟的權利。本報資料照片
遭指控涉性騷的「C教授」陳思原將對台大題醫院提出行政救濟，該院醫務秘書陳彥元表示，一切過程合法、合規，尊重陳教授提出行政救濟的權利。本報資料照片

日前周刊爆料台大醫院婦產科權威「C教授」遭多名住院醫師指控性騷，且請辭獲准，外傳該名教授就是婦產科醫學會理事長陳思原，他今天在臉書發布聲明，強調報載內容不實，也說將對台大懲處提出抗議及行政救濟。台大醫院醫務秘書陳彥元表示，一切過程合法、合規，尊重陳教授提出行政救濟的權利。

陳思原今於自己臉書發布聲明，總計七點內容，第一本案並無申訴人、第二亦無報載諸多不實等舉止、第三並無透過高層向台大施壓、關說調查或處置、第四對於台大之懲處，提出抗議，將採行政救濟流程、第五因個人健康因素，須請病假兩個月，繁重的理事長工作職責，委請張維君副理事長代理、第六對造謠、無的放矢者保留法律追訴權、第七對於造成的紛擾，深切反省。

台大醫院在今年2月調查陳思原案，5月底決議記2大過，案件移送台灣大學，前後舉行10次會議調查，並要求陳思原與所指導的實習醫師保持距離。台大校方處理案件過程中，陳思原自請離職。根據台大醫院調查，受害者當中並無大學學生，只有同事身分的年輕醫師，院方針對受害者持續關懷並提供心理諮商資源。

陳彥元表示，陳教授案件確實沒有申訴人，院方依性別平工作法雇主知悉管道積極辦理，主動立案調查，「一切合法、合規」，且已完成性平會、考績會流程，並將處理結果送至所屬機關台灣大學，院方尚未收到對懲處結果的申訴，但對陳教授以機構內申訴、機構外訴願、行政訴訟等法定程序爭取權益表達尊重。

台大醫院 婦產科 醫師

延伸閱讀

不孕症權威性騷案 陳思原首發聲明：抗議台大懲處

受害者增加！高雄某科大教授遭控性騷 校方：針對新增個案處理

海陸連長在男士官耳邊吹氣 性騷成立想爭清白又被打臉

檢察官性騷女大生「重判」降轉檢察事務官 陳立儒：讓我沈澱一下

相關新聞

過年冷颼颼！首波寒流侵襲小年夜下探8度 開工前恐有冷氣團接力

中央氣象署指出，明天至周末受東北季風影響水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢機率。下周日入冬以來最...

C教授涉性騷遭懲處將提行政救濟 台大：調查過程無不法

日前周刊爆料台大醫院婦產科權威「C教授」遭多名住院醫師指控性騷，且請辭獲准，外傳該名教授就是婦產科醫學會理事長陳思原，他...

別忘了對獎！2024年11、12月統一發票周六開獎 為金蛇年添好彩頭

蛇年即將到來，民眾準備放春節連假的同時，周六（25日）不要忘了核對發票，看看自己是否成為千萬大獎的幸運兒，為金蛇年帶來好...

不孕症權威性騷案 陳思原首發聲明：抗議台大懲處

日前媒體報導，台大婦產科權威醫師「C教授」，遭6名住院醫師以及研究生指控性騷擾，後續請辭獲准。外傳C教授為不孕症權威、婦產科醫學會理事...

桃機候機室大變身 看電影賞風景、AI藥師提供養生諮詢

桃園國際機場又有全新候機室！昇恆昌免稅商店在農曆春節前推出3間全新候機室，不僅能欣賞金馬獎獲獎短片、六大離島風情，還有Ａ...

桃機添年味迎旅客 平安許願卡書寫寄祝福感受年節氣氛

蛇年春節將至，桃園機場為了讓旅客感受到台灣的年節氣氛，特別邀請知名書法家朱振南老師，為春節佈置大型作品揮毫「平安」「春」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。