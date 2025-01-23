桃機添年味迎旅客 平安許願卡書寫寄祝福感受年節氣氛

蛇年春節將至，桃園機場為了讓旅客感受到台灣的年節氣氛，特別邀請知名書法家朱振南老師，為春節佈置大型作品揮毫「平安」「春」「福」等大字。此外，第一、第二航廈出發大廳裝置藝術處，旅客可在「平安祝福小卡」上留言，機場在元宵節後也會將收集到的平安小卡寄出，傳遞來自桃園機場的新春祝福。

機場公司指出，21日起國小至高中開始放寒假，桃園機場出入境人數21日13.29萬人次、22日13.37萬人次、23日為14.4萬人次逐日攀升。為服務旅客通關順暢，航警局20日已補滿安檢線人力，每天上午5時安檢線全開。交通運輸部分，協調機場捷運於台北車站A1站增開5:00與5:30加班車；自行駕車旅客可多利用桃園機場貨1~貨4停車場，總計1,038格車位，臨停小車每半小時10元，隔夜停車費率1天僅250元，且可免費接駁至第一、第二航廈。

機場公司統計，整體春節期間每日平均運量超過14.5萬人，出境尖峰日為1月25及26日，機場尖峰報到時間為5至7時、21時，入境尖峰日為連假最後2天2月1日及2月2日，班機抵達尖峰時段為6時、15時及21時，屆時為強化對入境旅客的服務，桃園機場也將在第二航廈7號、8號行李轉盤，試辦行李推車放置定點作業，方便旅客即取即用。

機場公司提醒搭乘國籍航班的旅客，於班機起飛前48小時可至航空公司APP完成線上報到選位並領取登機證，起飛前3小時至機場自助報到、自助行李託運及使用自動通關等智慧化服務；進入安檢區域前，事先淨空水瓶、取出筆電、脫下厚重衣物，以利提升安檢速度。