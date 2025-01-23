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流感疫情攀升 桃園重症病例60歲以上長者占8成

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園流感併發重症病例增加，衛生局持續呼籲民眾施打疫苗。資料照。圖／桃園市衛生局提供
桃園流感併發重症病例增加，衛生局持續呼籲民眾施打疫苗。資料照。圖／桃園市衛生局提供

衛福部疾管署統計，桃園市1月12日至18日腹瀉門急診就診1萬9348人次，較前一周上升6.7％，腹瀉群聚事件檢出病以諾羅病毒為主。另類流感門急診就診1萬1872人次，較前一周上升1.2％，自1月1日起至1月20日共確診10例流感併發重症病例，其中60歲以上長者占8成以上。

衛生局表示，諾羅病毒是一種高傳染性的病毒，主要透過食用受汙染的食物或飲水、接觸病人的嘔吐物或排泄物、吸入嘔吐物產生的飛沫，或接觸被汙染的物體表面而感染；感染後的主要症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛和發燒，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力。小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

衛生局表示，適逢農曆春節將至，民眾出外拜年或出入人多擁擠處，務必做好保暖並做好個人衛生如戴口罩、勤洗手等防護措施；也提醒65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，保障自身與家人健康，若出現發燒、喉嚨痛及全身痠痛等類流感症狀，應配戴口罩並前往醫療院所就醫。

衛生局另提醒餐飲、團膳業者應落實廚房環境消毒與清潔，並留意工作人員健康，如有疑似腸胃炎症狀，應暫停工作，並於症狀解除至少48小時後才可上班。

衛生局 諾羅病毒 類流感

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