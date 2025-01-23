AI助力護理交班報告僅需10秒 北醫附醫獲智慧醫院標章

中區、南區、高屏區醫學中心評鑑最快於明天揭曉，去年從區域醫院晉升為「準醫學中心」的台北醫學大學，不斷展現醫療創新，讓醫療品質更加卓越，先前獲得第25屆國家醫療品質獎榮獲「智慧醫院全機構」標章的殊榮，總計獲得8個獎項。北醫附醫院長施俊明表示，北醫附醫今年啟動「醫療資訊3.0」，透過「One Campus」策略驅動能源、數位化與生活轉型，全面邁向智慧醫院。

北醫附醫積極提升醫療品質，前年參與醫策會國家醫療品質獎，獲得「特優機構獎」及「持續改善20年獎」，去年醫院暨教學醫院評鑑更自我突破，晉升「準醫學中心」，並於甫出爐的國家醫療品質獎榮獲智慧醫院全機構標章，於全國近600個參賽隊伍中拿下8個獎項。

北醫附醫副院長蕭淑代指出，北醫附醫積極投入AI技術應用，從107年開始陸續建置AI判讀警示系統、重症照護人工智慧平台、創新發展重症零接觸防疫平台及多項AI技術整合檢驗儀器，讓智能AI從理論真正走入醫療場域。在醫務管理上，北醫附醫整合病歷系統及數據系統，提供個人化的風險預測、異常警示等自動監測，確保病人治療安全，提升醫療品質與管理效率。

施俊明表示，數位綠色與醫療永續是未來的必然趨勢，並可以利用智能AI進一步減輕臨床醫療人員負擔，以北醫附醫為例，在北醫大統籌下，目前全院已導入生成式AI技術以優化護理交班、用藥管理和病患健康數據監控。透過生成式AI，護理交班報告生成僅需10秒，大幅降低文書處理時間，提升整體護理效能。

蕭淑代說，除了院內資訊整合，北醫附醫更向外延伸，致力於整合遠距醫療，串聯門診、急診、檢驗結果及居家照護數據，透過即時監控提供零時差醫療照護服務。也可透過如腹部超音波和心律監測手環等設備，即時掌握在宅醫療或是長照機構住民最新健康狀況，進一步提升居家及長期照護品質。

除了獲得「智慧醫院全機構標章」，北醫附醫也獲得，全方位照護榮獲「傑出醫療類」金獎肯定；行政流程、手術流程均獲得「智慧醫療類」標章；藥劑部運用人因工程降低藥師調劑作業中斷率，獲得「主題類」佳作；永續發展室及質子中心獲得「系統類」特色中心，而永續發展室更同時獲得ESG特別獎；團隊由智慧醫療到病人照護，持續實現突破與創新，以病人為中心，全心優化醫療服務。